Sampdoria – Parma, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie A

lanotiziasportiva

: Pronostici, Sampdoria - Parma: i nostri consigli per le scommesse. Occasione Doria per vincere e per non subire gol… - fantagazzetta : Pronostici, Sampdoria - Parma: i nostri consigli per le scommesse. Occasione Doria per vincere e per non subire gol… - Football90M : #SerieA SPAL vs Chievo 18.30 WIB Fiorentina vs Empoli Frosinone vs Sassuolo Sampdoria vs Parma 21.00 WIB - Betpointnews : Ecco le partite di oggi del 16° turno di Serie A: - h.12:30 Spal-Chievo; - h.15:00 Fiorentina-Empoli; - h.15:00 Fr… -

(Di domenica 16 dicembre 2018), ledel16^di Serie AGenova teatro di una sfida dal sapore europeo. Le due squadre arrivano da una buona prima parte di campionato e occupano le zone alteclassifica. Se per la, visto il parco giocatori e le risorse, non è una sorpresa, è interessante la situazione dei ducali, dopo le tre promozioni consecutive.GENOVA – Mister Giampaolo vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il pareggio rocambolesco ottenuto a Roma contro la Lazio. L’obiettivo non può essere la salvezza per i blucerchiati e di conseguenza servirà una buona prestazione per mantenere in vista l’obiettivo europeo. In porta ci sarà Audero, una delle rivelazioni del campionato, mentre Bereszinski non saràgara perché squalificato (in settimana, ha evidenziato anche una lesione che lo terrà fuori dal campo per diverse ...