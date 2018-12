Salvini tra gli ultras del Milan : “Io indagato tra altri indagati” : Salvini tra gli ultras del Milan: “Io indagato tra altri indagati” Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. “Tra i tifosi - dice il vicepremier - ho sempre trovato gente positiva, l’Ue con l’Italia come l’Uefa col Milan: due pesi e due ...

Vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria per cercare intesa e superare diffidenze tra Lega e M5s : Il governo deve derimere le correzione alla manovra in vista del voto definitivo al Senato di martedì e del giudizio della Commissione europea. Le opposizioni protestano: non abbiamo visto il nuovo ...

M5s vs. Lega - scintille tra Bonisoli e Salvini sulla riapertura dei Navigli : L'ultimo "oggetto" della discordia tra Lega e Movimento 5 Stelle è un luogo simbolo della città di Milano: i Navigli . Il progetto di riaprire i corsi d'acqua coperti dall'asfalto - lanciato dall'...

Salvini va alla festa della Curva del Milan. Stringe la mano a capoultrà che patteggiò per droga. “Io indagato tra gli indagati” : “Una delle realtà più belle del calcio europeo”, la definisce Matteo Salvini con la sciarpa del Milan al collo. Che, da tifoso rossonero, non ha rinunciato a presenziare alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud milanista. La stessa nella quale, come raccontato dal Fatto Quotidiano, si segnalano diverse persone vicine ai clan di ‘ndrangheta. E dove non mancano persone finite nei guai con la giustizia. ...

Comunque vada Tria e Conte vincono - Di Maio stra-perde e Salvini perde : Comunque vada a finire dal punto di vista delle cifre, la vicenda della manovra di bilancio (la prima dell'era giallo-verde) ha già dichiarato il suo risultato "sportivo", segnando la clamorosa rivincita dei tecnici sui politici.È infatti ben evidente come Di Maio e Salvini (il primo ben più del secondo) lasciano sul campo di questo faticoso autunno parte cospicua della loro credibilità, avendo cercato di imporre a ...

Migranti - dagli extra-risparmi un possibile tesoretto da mezzo miliardo per il Viminale di Salvini : MILANO - Dai risparmi nella gestione dei flussi migratori, previsti dalla Manovra in corso di rifinitura, spunta un possibile 'tesoretto' per il ministero dell'Interno, a guida Matteo Salvini. Il ...

Roma - il carabiniere aggredito guarirà in 7 giorni : caccia agli ultrà. Salvini : 'Non tifosi - ma delinquenti' : È caccia a Roma al gruppo di ragazzi, quasi certamente - secondo le forze dell'ordine - ultrà laziali, che nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la partita Lazio-Eintracht , hanno aggredito con ...

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano“, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attaccare la ...

Manovra - Salvini : 'L'ecotassa non si farà - non è nel contratto' : Dopo le polemiche sulla tassa per le nuove auto, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha fatto chiarezza, spiegando che "non ci sarà, non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio ...