Salvini | Per l' Ue siamo il governo dell' imprevisto ma non caleremo le braghe

Toscana - entro Natale legge contro il dl Salvini. Rossi : “Migranti sono persone e hanno diritto a salute - casa e istruzione” : Una legge regionale per neutralizzare gli effetti del decreto Sicurezza. E’ questa l’idea del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che “entro Natale” presenterà in giunta una proposta di legge per tutelare i migranti (regolari e non) dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevede una stretta sull’immigrazione e sulla protezione internazionale dei nuovi sbarcati. Nel testo ad hoc che sarà varato dalla giunta regionale prima delle ...

I risparmi sull'immigrazione diventano un tesoretto per Salvini : ... le somme in eccesso rimarrebbero a disposizione del ministero dell'Interno che potrebbe usarle, previo assenso del ministero dell'Economia, per non meglio precisate esigenze di funzionamento del ...

I risparmi sull’immigrazione diventano un tesoretto per Salvini : L’articolo 57 del Ddl Bilancio presentato al Parlamento stabilisce che la razionalizzazione della spesa per i centri per l’immigrazione dovrà generare risparmi pari almeno a 400 milioni nel 2019, 550 milioni nel 2020 e 650 milioni nel 2021. Inoltre, il testo stabilisce che se i risparmi fossero più

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro Salvini : Protestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso

Sondaggi - sorride il Governo : ma per gli italiani Salvini vale più di Conte : Le intenzioni di voto in vista delle Europee parlano chiaro: Lega e M5s conservano il loro vantaggio, mentre il Pd continua...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

Paolo Becchi - allarme rosso per Matteo Salvini : 'Se crolla - travolge anche te' - cosa sta sottovalutando : Deludere le promessi di stimolare l' economia ora è pericoloso perché tutti gli indicatori mostrano che l' economia italiana sta peggiorando bruscamente e da settembre persino il Ministro Tria è ...

Anzaldi : Salvini non ha fatto nulla per prevenire disordini tedeschi : Roma – “Davanti a una citta’ ferita, con zone letteralmente devastate e poste sotto assedio da circa novemila tifosi, devono essere accertate le responsabilita’ del ministro dell’Interno”, lo chiede in una nota Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, in un’interrogazione al ministro dell’Interno depositata questa mattina alla Camera dei Deputati. “La Capitale e’ stata ...

Manovra : si stringe per intesa con Ue. Salvini : quota 100 non si tocca : Quattro miliardi ancora separerebbero Roma da Bruxelles nella trattativa ad oltranza sulla legge di bilancio. Il premier poi, punta a non far finire nel computo del deficit i finanziamenti su dissesto ...

Pelonzi : mentre tedeschi vandalizzavano città Salvini ad Atene per il Milan : Roma – “Il ministro Salvini usa Roma solo per farsi selfie dopo le operazioni di Polizia e Carabinieri o davanti alle case dei Casamonica. Ieri mentre il centro storico della Capitale veniva vandalizzato da ultras tedeschi in trasferta per assistere alla partita Lazio-Eintracht, lui era ad Atene a vedere il Milan. Anziche’ fare il ministro dell’Interno, il leader leghista si e’ trasformato in un ‘social ...

Manovra - i paletti di Conte a Salvini e Di Maio per limare pensioni e reddito : La distanza tra l’Italia e la Commissione Ue resta ancora di 4 miliardi: Tria resterà a Bruxelles a oltranza, finché la partita non sarà chiusa. Sulla misura di bandiera dei 5 Stelle ci sono meno impegni: l'idea è che una parte di chi ne ha diritto non lo chiederà

Milano - studenti in corteo per le vie del centro : bruciato fantoccio con la maschera di Salvini : Durante il corteo organizzato questa mattina a Milano da Rete studenti Milano e Casc Lambrate è stato incendiato un manichino che riproduceva il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il fantoccio di pezza, al quale era stata applicata una maschera con il volto del vicepremier, è stato incendiato in largo Cairoli poco dopo il concentramento delle 9.30. La manifestazione, dal titolo ‘Disobbedire alle leggi ingiuste, conquistare ...

Salvini : "Per Battisti futuro nelle patrie galere" : "Un ergastolano che si gode la vita, sulle spiagge del Brasile, alla faccia delle vittime, mi fa imbestialire! Renderò grande merito al presidente Bolsonaro se aiuterà l'Italia ad avere giustizia , '...