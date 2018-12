Salvini incontra gli ultras | la sinistra attacca | Abbraccia l' indagato

Ore di grande tensione fra Di Maio e Salvini - che incontrano separatamente gli imprenditori. Poi la (parziale) schiarita : "Da Salvini le parole, qui da me si fanno i fatti". Luigi Di Maio poi la mette giù sorridendo, poi la smorza ulteriormente, la ricalibra, ricuce, cerca capri espiatori. Ma l'irritazione per il tavolo convocato dal collega vicepremier domenica al Viminale è fortissima. Salvini ha riunito le imprese, si muove quasi da premier ombra ("Da premier, da premier – ironizza uno dei suoi – l'ombra è Conte"), ha attivato un ...

