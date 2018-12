Salvini | “Conto su risposta positiva da Bruxelles o si vuole male dell’Italia” E su

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) “Siamo stati ragionevoli e non lasceremo che l’Ue ci impedisca di rimettere dei soldi nelle tasche degli italiani. Conto su unadanelle prossime ore, altrimenti dimostrerà di volere ildell’Italia. Non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto. Battisti è un delinquente e con la collaborazione del presidente Bolsonaro lo riporteremo in Italia, perché stia in una galera italiana e non sulle spiagge brasiliane. C’è già un volo pronto”. Così Matteo, vicepremier e ministro dell’Interno, a margine della terza giornata della Scuola di Formazione Politica della Lega.L'articolo: “Conto sudao sidell’Italia”. E su Battisti: “Lo voglio in galera” proviene da Il Fatto Quotidiano.