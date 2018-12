Salvata la speleologa ferita in grotta

: #UltimOra #Palermo, salvata la speleologa ferita e bloccata in una grotta a 100 metri di profondità sulle #Madonie… - SkyTG24 : #UltimOra #Palermo, salvata la speleologa ferita e bloccata in una grotta a 100 metri di profondità sulle #Madonie… -

E' stata appena riportata in superficie ladi 45 anni rimastaieri pomeriggio dentro l'Abisso del Vento, a cento metri di profondità. La donna, dicono i soccorritori, sta bene. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto, con strettoie, pozzi e con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l'80%. Lastava compiendo un'escursione con altri 8 colleghi, quando è caduta in unadelle Madonie.(Di domenica 16 dicembre 2018)