Salva speleologa caduta a 100 metri di profondità | il racconto dei soccorsi

Salvata speleologa ferita nella grotta : sta bene : E’ stata appena riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita ieri pomeriggio dentro l’Abisso del Vento, a cento metri di profondità. La donna, dicono i soccorritori, sta bene. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto, con strettoie, pozzi e con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l’80%. La grotta si trova alle pendici di Cozzo Balatelli, sulle Madonie, e ha uno ...

