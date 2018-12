Salute | smartphone sotto l’albero? Per lo psicologo bisogna dire di no

Anche Honor 8 tra gli smartphone nocivi per la Salute : contromisure in ottica SAR : Fa discutere molto in queste ore un nuovo bollettino sul SAR, con cui possiamo scoprire che in Francia di recente sono stati individuati ben otto smartphone con valori superiori alla soglia consentita, tra cui Honor 8. Per chi non lo sapesse, il SAR è l'acronimo di Specific Absorption Rate ed ha il compito di determinare la misura dell'energia che viene assorbita dal corpo umano attraverso le emissioni radio dei telefoni. Proviamo dunque ad ...

Il modo in cui digiti sul tuo smartphone può rivelare la tua Salute mentale : Non è solo quello che scrivi che può dire molto su chi sei. Il modo in cui si scrive, compresi il modo in cui si digita sullo schermo e lo scorrimento delle pagine, può anche rivelare leggi di più...

Usare lo smartphone al bagno può nuocere alla Salute : Lo smartphone è di certo lo strumento che, ormai, in molti usano più di frequente. Questo oggetto ha occupato così tanti spazi nella quotidianità di chiunque da destare addirittura delle polemiche. Per molti è diventato leggi di più...

Smartphone - addio? Potrebbe essere un bene per la Salute : Immaginate una vita senza cellulare, o meglio senza lo Smartphone (perché il telefono oggi è quasi più intelligente di noi!)? Impossibile, vero? Toglieteci tutto, ma il telefonino no! Eppure, secondo quanto si legge nei numerosi studi scientifici condotti dagli esperti sulla connessione tra l'uso frequente dello Smartphone e l'insorgenza di tumori sarebbe meglio tenerlo lontano il più possibile dal nostro ...

Possiamo davvero usare lo smartphone per “leggere” la nostra Salute mentale? : (Foto via Pixabay) Si chiama Mindstrong, è un’app, e sta facendo un gran parlare di sé. In buona parte perché tra i suoi ideatori figura Tom Insel, psichiatra a capo del National Institute of Mental Health per 13 anni, successivamente inglobato in Verily di Alphabet (ex Google Life Science). Non esattamente un signor nessuno ecco. Insel e i colleghi dietro a Mindstrong sono convinti che la loro app potrebbe rivoluzionare il trattamento ...

Ecco perché devi smettere di portare lo smartphone in bagno - per la tua Salute - : Pochi eroici resistono alla tecnologia e rifiutano di farsi schiavizzare da questi device , ma il resto del mondo non può più farne a meno. Sui mezzi pubblici tutti stanno con lo smartphone in mano, ...

Radiazioni Smartphone : Ecco I Più Pericolosi Per La Salute : Quali sono i telefoni che emanano più Radiazioni? Ecco la classifica degli Smartphone con più Radiazioni. Ecco i telefoni con valori SAR più elevati Radiazioni Smartphone: Ecco la lista dei più Pericolosi Stai per comprare un telefono nuovo? Leggi bene questo articolo prima di spendere i tuoi soldi! Prima di completare l’acquisto, ti consiglio caldamente […]

