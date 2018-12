Salto con gli sci | Insam chiude 38° a Engelberg | torna alla vittoria il giapponese

Cagliari - teppisti tentano asSalto ai tifosi del Napoli : contatto evitato : Solo il tempestivo arrivo degli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari e del Reparto Mobile ha impedito, questo pomeriggio, il contatto tra un gruppo di circa 20 teppisti sardi e una ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi saldamente al comando - Piotr Zyla non molla : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Ryoyu Kobayashi centra il quarto successo stagionale e allunga su Zyla e Stoch. Insam non supera il taglio : Un solo uomo al comando della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci: si tratta del nipponico Ryoyu Kobayashi, che si è imposto in gara 2 a Engelberg (Svizzera) portando a casa la quarta vittoria della stagione. Il 22enne nativo di Hachimantai ha riscattato il deludente settimo posto di ieri aggiudicandosi entrambe le manche odierne e distanziando di nove punti il secondo classificato, il polacco Piotr Zyla. Kobayashi non è stato ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katharina Althaus domina in Francia davanti a Lundby e Takanashi. 12ma Lara Malsiner : Katharina Althaus non si ferma più e vince la seconda gara in due giorni (la terza di fila in stagione) a Premanon, in Francia, in occasione della seconda tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile. La tedesca si conferma in grandissima condizione e domina grazie ad un secondo Salto sensazionale in cui ha scavato un gap abissale nei confronti delle avversarie. Althaus, che aveva chiuso in vetta la prima serie con 2 punti di margine su ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Karl Geiger suona la prima battendo Zyla e Huber - Insam fuori nella prima serie : Lungo tutto il 2018 alla Coppa del Mondo di Salto con gli sci è mancato un successo di un atleta tedesco. La maledizione è finita pochi minuti fa a Engelberg, in Svizzera, con il primo successo individuale in carriera di Karl Geiger: il venticinquenne che risiede a Oberstdorf ha trovato un Salto eccezionale nella seconda serie per precedere il polacco Piotr Zyla e l’austriaco Daniel Huber. Tutti i saltatori hanno effettuato la loro ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Althaus vince ancora e va in fuga nella generale. 13ma Lara Malsiner : Katharina Althaus si impone sul trampolino HS90 di Premanon e conquista la seconda vittoria consecutiva in stagione allungando in classifica generale sulle dirette inseguitrici. La tedesca ha fatto la differenza nella seconda serie con un Salto mostruoso da 94.5 metri che le ha permesso di scavalcare Sara Takanashi (leader dopo la prima manche con quattro lunghezze di margine su Althaus) in vetta alla graduatoria e di distanziarla di quasi dieci ...

Salto con gli sci - Insam in finale dell’HS140 a Engelberg : l’azzurro quarantaquattresimo nelle qualificazioni : Insam centra la finale dell’HS140 ad Engelberg con il 44esimo punteggio. Il migliore è ancora Ryoyu Kobayashi Alex Insam centra la finale dell’HS140 ad Engelberg. La Coppa del mondo di Salto con gli sci è ripresa in Svizzera dopo la cancellazione della tappa di Titisee della settimana scorsa e l’altoatesino ha raggiunto l’obiettivo di entrare tra i primi 50 nelle qualificazioni ottenendo ll 44esimo punteggio. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Alex Insam qualificato - Ryoyu Kobayashi ancora al top : Si sono disputate poco fa le qualificazioni sul Gross-Titlis-Schanze di Engelberg (HS140), in Svizzera, che vanno ad aprire tre giorni che potranno dare molte indicazioni sulla Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Al comando, sotto la neve elvetica, c’è ancora una volta Ryoyu Kobayashi, che andrà a caccia del quarto successo in questa stagione partendo dal punteggio di 134.4 pur con un Salto non perfetto, benché lungo 137 metri, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Premanon 2018 : Katarina Althaus prima nelle qualificazioni - Malsiner e Rungalddier superano il taglio : Comincia con le qualificazioni dal trampolino HS90 di Premanon, in Francia, il weekend della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La serie di salti ha visto impegnate 59 atlete, anche se ne erano previste 61: la svedese Frida Westman non ha saltato, mentre la ceca Stepanka Ptackova è stata squalificata per un problema con i vestiti. A chiudere al primo posto questa sessione di qualificazioni è Katharina Althaus: la tedesca, ...