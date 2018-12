Rugby – Coppa Italia | Serie A maschile e femminile | i risultati di giornata

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il ValoRugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Valsugana batte Verona e ritorna al comando : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Valsugana che in casa batte per 31-12 Verona e ritorna in testa alla classifica. Gli scaligeri restano infatti a quota 12, mentre i patavini ora comandano con 14 punti. San Donàperde per 19-10 in trasferta con Mogliano e dice addio ai sogni di gloria. Di seguito risultati e classifica della quarta giornata: Girone 1 ...

Rugby - Coppa Italia : Padova supera 31-12 Verona - vittoria per il Mogliano : Rugby, Coppa Italia: Mogliano e Padova vittoriose nelle gare odierne del girone 1, con la Valsugana che sale al primo posto Cambia la vetta del Girone 1 della Coppa Italia. Nella quarta giornata il Valsugana Padova supera 31-12 il Verona salendo a quota 14 in classifica e scavalcando gli scaligeri al primo posto. Inizio scoppiettante del match con ben 5 mete in 20 minuti e con gli ospiti che con Geronazzo prima e Mortali poi si portano per ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 1 Verona batte Valsugana e va in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 1 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con Verona che in casa batte per 28-12 Valsugana e passa in testa alla classifica. Gli scaligeri salgono a quota 12, mentre i patavini sono secondi con 9 punti e vengono tallonati da San Donà, che vince per 27-19 in casa con Mogliano e sale a 7. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby - Coppa Italia 3ª Giornata – Cambio al vertice : I Medicei in testa al Girone 2 : Toscana Aeroporti I Medicei supera ValoRugby Emilia 19-13 e vola in testa al Girone 2 di Coppa Italia Cambio in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Toscana Aeroporti I Medicei agguanta la vetta. Nella terza Giornata della competizione gli uomini di Pasquale Presutti hanno battuto 19-13 il ValoRugby Emilia in un incontro molto equilibrato. Tira e molla continuo tra le due compagini con i padroni di casa che sono riusciti a imporsi ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 I Medicei battono il ValoRugby e vanno in testa : Oggi si sono disputate le gare del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento con I Medicei che in casa battono per 19-13 il ValoRugby Emilia e lo scavalcano in classifica. I toscani salgono a quota 10, mentre gli emiliani sono secondi con 9 punti e vengono agganciati dal Viadana che vince per 19-33 in casa della Lazio e conquista anche il bonus offensivo. Di seguito risultati e classifica della terza ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : il posticipo della seconda giornata premia il ValoRugby Emilia. Lazio battuta 19-7 : Va al ValoRugby Emilia il posticipo della Coppa Italia di Rugby: superato per 19-7 il Viadana. Nel primo tempo gli ospiti chiudono in vantaggio per 3-7 grazie alla meta di Ribaldi trasformata da Di Marco dopo la punizione di Gennari. Nella ripresa però tre piazzati di Gennari e la meta di Dell’Acqua trasformata ancora da Gennari fissano lo score sul 19-7 finale. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 Risultati San ...

Rugby – ValoRugby vince il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia contro il Viadana : Il ValoRugby trionfa nel derby lombardo-emiliano di Coppa Italia superando per 19-7 il Rugby Viadana: i ‘Diavoli’ al comando del Girone 2 Il ValoRugby Emilia si aggiudica il derby lombardo-emiliano di Coppa Italia, confermando il proprio brillante avvio di stagione a spese del Rugby Viadana, superato per 19-7 al “Crocetta Canalina”. I Diavoli di Roberto Manghi si portano così al comando del Girone 2 dopo i primi centosessanta ...

Rugby – Coppa Italia : disputata la seconda giornata - tutti i risultati dei due gironi : Ecco tutti i risultati della seconda giornata della Coppa Italia di Rugby, tanti i risultati a sorpresa seconda vittoria consecutiva per il Valsugana Rugby Padova che nella seconda giornata del Girone 1 della Coppa Italia espugna il campo del Mogliano per 21-12 e vola in testa in solitaria a quota 9 punti. Partita che si mette subito in discesa per gli ospiti che chiudono il primo tempo in vantaggio sul 6-0. Nella ripresa a nulla valgono ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : vincono Valsugana e I Medicei - pari tra San Donà e Verona : In attesa del posticipo di domani tra ValoRugby Emilia e Viadana, oggi si sono disputate tre gare valide per la Coppa Italia di Rugby: nel Girone 1 ancora protagoniste le squadre neopromosse nel Top12: il Valsugana vince a Mogliano per 12-21, mentre il Verona pareggia in casa del San Donà per 17-17, mentre nel Girone 2 vittoria interna de I Medidei per 38-7 sulla Lazio. Di seguito risultati e classifica dopo la seconda giornata: Girone 1 ...

COPPA ITALIA - IL VALORugby CERCA IL BIS CONTRO VIADANA : Una grande domenica di sport. E' quella che si preannuncia al centro sportivo Canalina di Reggio Emilia dove domenica 21 ottobr e il VALORUGBY Emilia organizza il "Full Rugby Day" , una grande giornata con ben tre squadre ...

Coppa Italia Rugby – Nella 1ª giornata vincono le neo promosse : ok ValoRugby e Viadana : Sorridono le neo promosse Nella prima giornata della Coppa Italia di Rugby: successi per ValoRugby e Viadana Colpo del Valsugana Rugby Padova che Nella prima giornata della Coppa Italia 2018 batte 34-14 il Lafert San Donà. La squadra di Polla Roux supera i campioni in carica del “vecchio” Trofeo Eccellenza con una prestazione maiuscola che regala ai padovani la prima vittoria stagionale. Sempre nel Girone 1 la neo promossa Verona Rugby ...