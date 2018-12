Rubate copie di Kingdom Hearts 3 | trapelano video inediti | cosa ha detto Nomura

optimaitalia

: Rubate copie di Kingdom Hearts 3, spoiler del gioco e commento di Nomura - OptiMagazine : Rubate copie di Kingdom Hearts 3, spoiler del gioco e commento di Nomura - infoitscienza : Kingdom Hearts III: Rubate e vendute alcune copie in anteprima. Ecco il messaggio di Nomura - naturalborngame : #KingdomHeartsIII: alcune copie rubate e circolanti, il messaggio di Nomura -

(Di domenica 16 dicembre 2018)3 arriverà sul mercato solo il prossimo mese di gennaio ma sembra proprio che siano statedelledel gioco. In pratica qualcuno sarebbe già riuscito a mettere le mani sul gioco in modo illegale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sembra che sarebbe stata trafugata la versione per Xbox One.In rete è apparso addirittura un(che non riportiamo) che dimostrerebbe la veridicità della notizia. Si tratta di un furto molto grave perché a poche settimane di distanza dall’uscita di3 potrebbero iniziare a circolare spoiler e anticipazioni sulla trama con largo anticipo.Come evitare gli spoiler di3? La primada fare è non guardare iapparsi in rete per non rischiare di rovinare l’effetto sorpresa. I fan del gioco ovviamente sono stati colti veramente di sorpresa dall’inaspettato ...