Blastingnews

: Rovigo: al Teatro Sociale va in scena la folle giornata dell'amore mozartiana - DanielaMuraca1 : Rovigo: al Teatro Sociale va in scena la folle giornata dell'amore mozartiana - MassimoGasparon : Oggi Seconda recita di Nozze di Figaro di Mozart al teatro sociale di Rovigo. Grande compagnia di canto e grande su… - RovigoOggi : Piaciuto è piaciuto. Che fosse scarno anche. Ma Mozart in quest'opera è veramente geniale. E dunque... applausiiiii… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Le Nozze di Figaro" di Mozart, commedia per musica in quattro atti su libretto di Lorenzo Da Ponte, dopo la primaa serata di venerdi' 14 dicembre, è replicata a distanza di due giorni per la matinèe domenicale. L'opera, definita anche "La", ha già riscosso l'ampio consenso del pubblico deldicoinvolto dalle schermaglie amorose nel giocoe coppie di una trama maliziosa che volteggia fra empito ed ironia del genio mozartiano. Sullo scacchierea vita cadenzato dallirico restano giuramenti e tradimenti, travestimenti e scambi di persona ma sullo sfondo(ea storia) vibra la transizione di una società che sta cambiando e sente il ventoa Rivoluzione Francese che sarebbe esplosa di lì a poco. Così il protagonista Figaro si trova di fronte ad un'aristocrazia viziata ma in declino e dovrà tenere le redini di una ...