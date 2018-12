Roma | Pallotta contestato In città spuntano 100 striscioni

Roma - Pallotta furioso con i dirigenti : Come riporta Radio Radio, il tycoon di Boston sarebbe infuriato con il suo staff dirigenziale per il mondo in cui è stata gestita questa prima parte di stagione. Pallotta avrebbe voluto esonerare Di ...

Pallotta insulta 'Libero' ma racconta solo palloni : senza stadio - addio Roma : Presidente Pallotta è vero che ha deciso di vendere la Roma? 'È una fake news, sono bugie irresponsabili'. Presidente Pallotta, quanto aspetterà ancora per avere l' ok allo stadio? 'Aspetterò solo ...

Roma - l’annuncio di Pallotta sulla cessione della società e sul progetto stadio : Il presidente della Roma James Pallotta, contattato dal quotidiano Leggo, ha risposto in merito alle voci su un possibile passo indietro per una cifra non inferiore agli 800 milioni di euro. L’ipotesi della cessione della società è stata anticipata anche da alcuni articoli di quotidiani: “Ho letto l’articolo, lo trovo divertente. Il giornalista che l’ha scritto sta mentendo in modo idiota. Non c’è nessuna ...

Pallotta : 'Vendere la Roma? Irresponsabili bugie' : Roma, 11 dic., askanews, - 'Vendere la Roma? Sono bugie Irresponsabili'. James Pallotta smentisce le indiscrezioni di una possibile cessione del club tornata d'attualità in questi giorni. 'Ho letto l'...

Roma - Pallotta : “Vendere la Società? E’ una bugia da irresponsabili” : CESSIONE Roma Pallotta – “Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili”. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, sulle voci di una cessione della Roma, al free press Leggo in merito all’articolo di Libero dove sono alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non inferiore agli 800 […] L'articolo Roma, Pallotta: “Vendere la Società? E’ una bugia da ...

Pallotta vende la Roma? "Sono bugie irresponsabili" : "vendere la Roma ? Sono bugie irresponsabili". Con questa battuta, rilasciata al quotidiano Leggo, James Pallotta smentisce le indiscrezioni di una possibile cessione del club tornata d'attualità in ...

“Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili” : Pallotta tuona contro le fake news : Roma, James Pallotta ha parlato dell’indiscrezione infondata circolata in queste ore in merito alla cessione del club “Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili“. Sono le parole del presidente della Roma, James Pallotta, sulle voci di una cessione della Roma, al free press Leggo in merito all’articolo di Libero dove Sono alimentate le voci di un possibile passo indietro del patron americano per una cifra non ...

James Pallotta a Leggo : «Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili» : «Vendere la Roma? Sono bugie irresponsabili». James Pallotta è furioso, e non solo per l?andamento zoppicante della sua Roma in campionato. Il presidente americano, infatti,...

Pallotta : se non avrò risposte entro qualche mese Roma non avrà suo stadio : Roma – James Pallotta non vuole cedere la Roma (“Very fake news”) ma per il si’ allo stadio non andra’ oltre qualche mese. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, contattato dall’emittente radiofonica Centro Suono Sport. “Se verro’ a Roma prima di Natale? Non posso ancora venire. Sto lavorando allo stadio. Speriamo che gli avvocati dall’altra parte si sveglino presto o Roma non ...

James Pallotta - la tentazione di vendere la Roma al re saudita : l'affare da 800 milioni : Insomma, la strategia delle plusvalenze, soprattutto, se non hai più un ds alla Walter Sabatini che è capace di scovare campioncini in giro per il mondo, rischia di trasformare la Roma in una squadra ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Roma - Di Francesco in sella contro Plzen e Genoa : le alternative non convincono Pallotta : Nonostante l’ennesima caduta della stagione, perché il 2-2 di Cagliari non può essere visto diversamente per come è maturato, Eusebio Di Francesco ha conservato il suo posto sulla panchina della Roma per i prossimi due impegni.La squadra è lontana dalle prestazioni di una stagione fa e qualche obiettivo sembra già irraggiungibile. Pur essendosi qualificata in anticipo agli ottavi di Champions League, cosa che non era riuscita un anno ...

Roma - Pallotta : la crisi del settimo anno è cominciata sette anni fa : Roma La temuta crisi del settimo anno sta investendo la Roma e il suo presidente James Pallotta, stanco di assistere ai continui tracolli sportivi, classifica povera della squadra, e politici, stadio,.

Roma - Pallotta amareggiato pensa all'addio. Conte la speranza dei tifosi : Tenere la barra dritta a Trigoria e compito non facile: gli infortuni, 21, stanno falcidiando la squadra; giovani calciatori che faticano a imporsi; un tecnico vicino all'addio; un direttore sportivo ...