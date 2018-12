Roma | Monchi | ' Di Francesco? Non pensiamo al mister Su Schick in panchina e Pallotta'

Roma-Genoa LIVE : le parole di Monchi nel pre-gara : 20:15 – Roma accolta tra i fischi all’ingresso in campo. Nei primi 10 minuti ci sarà la protesta dello stadio: silenzio e nessuno striscione come a voler prendere le distanze dalla squadra. 20:10 – Le parole di Monchi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi non si gioca la panchina Di Francesco, è la Roma che si gioca i tre punti. Schick in panchina non significa nulla: è una scelta tecnica dell’allenatore. Non ...

Roma : Sanogo e Weigl verso il sì. Monchi chiede il via libera : Centrale ivoriano tutto fisico di 29 anni; talentuoso mediano di 23 anni: all'anagrafe, rispettivamente, Sekou Sanogo e Julian Weigl. Sono loro i due obiettivi di Monchi per la sessione invernale di ...

Roma - Monchi rilancia : subito tre rinforzi : Monchi vola lunedì negli States. Non da turista, però, in stile cinepanettone. Niente Natale a Boston, dunque. Anche se sono in arrivo le feste, non è tempo né di vacanze né di divertimenti fuori ...

Monchi : 'Voglio rimanere a lungo alla Roma. Mercato? Ho fiducia in quelli che ci sono' : Intervistato da Sky Sport e da Roma TV nel prepartita della sfida fra Roma e Viktoria Plzen di Champions League il direttore sportivo del club giallorosso, Monchi ha parlato della gara e dei singoli in cerca di riscatto. ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Roma - un nuovo nome dall'Olanda per Monchi : Come scrive la Gazzetta dello Sport, nessun colpo pesante dunque. Accantonati van de Beek e Herrera. L 'ultimo nome buona in ottica Roma è quello di Tonny Vilhena, centrocampista eclettico del ...

Roma - Monchi monitora un giocatore dell'Ajax : La Roma pensa ancora a Donny van de Beek. Come scrive il Corriere dello Sport , il classe '97, di ruolo centrocampista, è monitorato da Monchi , ds giallorosso.

Roma - Monchi in missione tra Belgio e Olanda : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Roma, lavoro tattico a Trigoria: torna Fazio, si ferma Pellegrini

Roma - Monchi vola in Belgio : Cimirot l'obiettivo per gennaio : Ramon Monchi è volato in Belgio per fortificare la Roma del futuro: il ds avrebbe messo gli occhi su Gojko Cimirot centrocampista dello Standard Liegi. Bosniaco di 25 anni, sarebbe il perfetto ...

Roma - mercato a gennaio obbligatorio : Van de Beek in cima alla lista di Monchi : Roma mercato – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro […] L'articolo Roma, mercato a gennaio obbligatorio: Van de Beek in cima alla lista di ...