Roma | incendio nella notte nel deposito | distrutti 2 autobus E’ il 29° caso nel 2018

La fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma è sospesa - forse per un principio di incendio : La fermata Termini della linea B della metropolitana di Roma è stata sospesa dopo che nei corridoi che portano ai binari è stato visto del fumo, secondo il Messaggero proveniente dalle scale mobili. Le persone che si trovavano all’interno della

Roma - dopo l'incendio del Tmb Salario alti valori Ipa - Pcb e diossine : Roma, 13 dic., askanews, - L'inquinamento atmosferico conseguente all'incendio del Tmb Salario, a Roma, monitorato tra ieri e oggi, segnala un alto valore di particolato Pm10 nelle centraline a ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Incendio in scuola a Roma - evacuata : Segnalata esplosione e un Incendio in una scuola di via Tropea, in zona Appia, a Roma: le fiamme sarebbero divampate in uno stanzino nel seminterrato, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. La scuola è stata evacuata in via precauzionale. Non si registrano feriti. L'articolo Incendio in scuola a Roma, evacuata sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio deposito Roma : le migliori firme del lusso sfilano nella discarica-modello in Valdera : Peccioli è un borgo fra le colline toscane, in provincia di Pisa. Ha appena avuto la bandiera arancione del Touring, quella che premia le eccellenze dell’entroterra italiano, i luoghi più attenti all’ambiente e capaci di valorizzare il territorio. Proprio qui sorge un avveniristico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che ha prodotto utili per 25 milioni di euro nel giro di dieci anni. E li ha reinvestiti in energia pulita, strutture ...

Incendio Roma - sequestrato sistema videosorveglianza : Indagini in corso dopo il rogo. La Procura di Roma ha infatti disposto il sequestro del gabbiotto dove è presente il sistema di videosorveglianza del Tmb Salario, l'impianto per il trattamento dei ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era nociva per la salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

Incendio Tmb Roma - cresciuti i livelli di inquinamento. Arpa : ‘Valori Pm10 oltre limiti’. Raggi : ‘Rischio che aumenti la Tari’ : Il rogo che ha distrutto parte del Tmb di via Salaria ha causato un aumento dell’inquinamento a Roma. Lo ha certificato Arpa Lazio. “Si ritiene – afferma l’Agenzia per la protezione ambientale della Regione nella relazione di stamattina – che il valore registrato risenta del contributo delle emissioni generate dall’Incendio”. In particolare del valore del Pm10, cioè il particolato: lunedì 10 il valore di Villa Ada ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma : PM10 sopra i limiti - rimane ancora l’odore acre : “I valori del particolato (PM10) misurati nelle centraline del Comune di Roma l’11 dicembre evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti e, nelle stazioni di Villa Ada (56 gr/mc) e di Tiburtina (54 gr/mc), due superamenti del limite giornaliero pari a 50 gr/mc“: lo ha reso noto l’Arpa Lazio a seguito di monitoraggi della qualità dell’aria nella giornata dell’Incendio ...

Roma : incendio deposito rifiuti - la procura indaga per disastro colposo : Non si esclude neanche l'ipotesi di un'azione dolosa: le telecamere di sorveglianza della struttura erano rotte da quattro giorni. Oggi i risultati delle rilevazioni sulla diossina - La procura di ...

Roma - incendio al deposito di rifiuti/ Ultime notizie - l'Arpa 'Presenza di diossina non è da escludere' : Roma, incendio al Tmb Salario: brucia impianto. Raggi: 'Rischio emergenza rifiuti sotto Natale'. E Paola Taverna grida al complotto.

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Roma - dopo l’incendio il Campidoglio cerca alternative per superare il Natale. E torna l’ipotesi Cerroni : Rinnovo della convenzione con l’Abruzzo per la ricezione di 70.000 tonnellate di indifferenziato l’anno (circa 200 tonnellate al giorno). Aumento della capacità di trattamento dei tmb privati presenti nel Lazio, a cominciare dai due impianti di Malagrotta – di proprietà del Colari di Manlio Cerroni – quello di Frosinone Colfelice (Saf Spa), quello di Aprilia (Rida Ambiente) e Viterbo (Ecologia Srl). E, se necessario, la riaccensione del ...