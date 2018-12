Roma | il coraggio del carabiniere aggredito | Ho fatto solo il mio dovere

Genoa - Prandelli : 'A Roma con coraggio - per fare la partita' : Genova - 'Contro la Roma voglio vedere un Genoa con coraggio ': Cesare Prandelli , allenatore rossoblù, carica i suoi uomini in vista della delicata sfida dell'Olimpico, in programma domani sera e si ...

Marchisio : cuore - cervello e valori. E coraggio : "Silvia Romano - la nostra meglio gioventù" : Claudio Marchisio non si è mai nascosto e non lo fa neanche adesso. cuore, cervello, valori : un calcio a chi pensa ai calciatori come uomini concentrati solo su se stessi, scollegati dal resto del ...