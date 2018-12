Roma-Genoa | rigore solare negato agli ospiti | ecco le immagini VIDEO

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : paura e rimonta per Di Francesco : La Roma trema, ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa e interrompe il lungo digiuno. Grazie a una clamorosa papera di Olsen , Piatek sblocca la gara ...

Gol e spettacolo all'Olimpico : la Roma vince 3-2 contro il Genoa : La Roma di Eusebio Di Francesco va sotto due volte contro il Genoa di Cesare Prandelli ma alla fine riesce a spuntarla e vince in rimonta per 3-2 grazie ai gol di Federio Fazio, Justin Kluivert e Bryan Cristante. I gol di Piatek e Hiljemark avevano illuso il Grifone che esce dal campo sconfitto ma con l'onore delle armi dato che ha giocato una partita alla pari con i padroni di casa che hanno tirato fuori l'orgoglio, dopo un periodo nero, e ...

Roma Genoa 3-2 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Roma Genoa, Pagelle E VIDEO- Allo stadio Olimpico si è conclusa una partita rocambolesca e a dir poco appassionante e ricca di colpi di scena. Sono stati gli ospiti ad andare in vantaggio: al 17′ tiro di Hiljemark dal limite, con Olsen che non trattiene Piatek che deve solo spingere dentro la porta il pallone. […] L'articolo Roma Genoa 3-2: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

La Roma torna al successo Genoa battuto per 3-2 : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato...

Roma-Genoa 3-2 - Serie A : partita pazza tra papere e ribaltoni - Cristante e Kluivert rimediano all’errore di Olsen : La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-2 nel posticipo serale della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi si sono imposti al termine di una partita avvincente e spettacolare caratterizzata da ben cinque gol, continui ribaltamenti di fronte, papere e reti di pregevole fattura. I padroni di casa salgono al sesto posto in classifica a una sola lunghezza dalla Lazio e a due dal Milan (che però giocheranno tra domani e martedì rispettivamente contro ...

Calcio : posticipo - Roma-Genoa 3-2 : 22.24 La Roma torna al successo dopo oltre un mese battendo il Genoa 3-2 nella delicata sfida dell'Olimpico. Una boccata d'ossigeno per i giallorossi. Di Francesco 'boccia' Schick, tridente anomalo Kluivert-Zaniolo-Under. Al 17', però ospiti in vantaggio: 'papera' di Olsen su tiro di Hiljemark, Piatek insacca facile. Roma al pareggio con Fazio (31', piatto destro), ma già al 33' Hiljemark riporta davanti il 'grifone'. Al 44' nuovo pareggio ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato live 2-2 - streaming video e tv : il VAR annulla il gol di Bessa! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa LIVE : rischiano ancora i giallorossi [VIDEO] : 1/83 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Magia su punizione di Milik - il Napoli a -8 dalla Juve Roma-Genoa 3-2 : la diretta : Ancelotti si presenta in Sardegna senza sei titolari, l'attacco diventa sterile e Farias spaventa Ospina. Mertens entra: una traversa per il polacco e la punizione conquistata

Roma-Genoa LIVE : la ribalta Cristante [VIDEO] : 59′ – Cristante! LA ROMA LA ribalta! Uno-due con Kluivert e conclusione del centrocampista, che da dentro l’area non lascia scampo a Radu. #SerieA Magnifique but de Cristante. La Roma passe devant le Genoa !#RomaGenoa 3-2pic.twitter.com/6fcJ71bO6y — CalciomioTV (@CalciomioTV) 16 dicembre 2018 50′ – Silent check del VAR! Gol annullato al Genoa per la posizione di fuorigioco di Piatek. 49′ ...

Roma-Genoa : 2-2 La Diretta Pari di Kluivert : È in programma all'Olimpico il posticipo domenicale di questa 16esima giornata di Serie A tra la Roma ed il Genoa, guidato in panchina da Cesare Prandelli al suo esordio in campionato lontano da ...

Roma - Genoa 2-2 - annullato gol a Lazovic : Arbitro : Di Bello Guardalinee : Di Vuolo e Tasso Quarto uomo :Giua Addetto al VAR : Chiffi Assistente al VAR : Mondin La cronaca Tifosi della Roma in sciopero per dieci minuti: silenzio surreale all'...