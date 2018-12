Roma-Genoa | la protesta della Curva Sud | ' Dieci minuti senza tifo'

Roma-Genoa : ultima chiamata per Eusebio Di Francesco : Roma – Sarà un match rovente quello che accompagnerà Roma e Genoa nel posticipo della 16esima giornata di serie A. In uno stadio Olimpico desolatamente vuoto (solo 4.000 i tagliandi venduti da aggiungere agli abbonati) giallorossi e rossoblù si danno appuntamento stasera alle ore 20.30 per cercare di dare una sterzata importante al loro fin qui impietoso campionato. Da una parte una Roma ridotta all’osso per via degli infortuni e con ...

Roma-Genoa - probabili formazioni : Di Francesco all’ultima spiaggia : ROMA GENOA probabili formazioni – Si gioca domenica sera all’Olimpico, inizio ore 20.30, quella che per molti addetti ai lavori potrebbe essere l’ultima partita di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. I numeri sono impietosi, 21 punti su 15 partite, meno 14 punti rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, due sconfitte nelle ultime due […] L'articolo Roma-Genoa, probabili formazioni: Di Francesco ...

Roma-Genoa - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Dopo l’ininfluente sconfitta in Champions League contro il Viktoria Plzen, è tempo di rigettarsi in campionato per la Roma di Eusebio Di Francesco, che nella 16esima giornata di Serie A affronterà all’Olimpico il Genoa di Krzysztof Piatek. La sfida si svolgerà quest’oggi (domenica 16 dicembre 2018) alle ore 20:30, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky ...

Di Francesco invoca il sostegno dei tifosi per la decisiva Roma-Genoa : Di Francesco è oggi un uomo solo, un allenatore in bilico su una panchina che scotta come non mai. Grandi calciatori come Alisson e Salah - che stanno facendo le fortune del Liverpool - o Nainggolan e Strootman, ma anche elementi duttili come Leo Paredes, non ci sono più. E si vede. Questi giocatori, infatti, hanno a lungo nascosto le lacune di una formazione che spesso ha giovato dell'estro di Edin Dzeko e poco altro, al punto che recuperare un ...

Genoa - Prandelli : 'A Roma con coraggio - per fare la partita' : Genova - 'Contro la Roma voglio vedere un Genoa con coraggio': Cesare Prandelli , allenatore rossoblù, carica i suoi uomini in vista della delicata sfida dell'Olimpico, in programma domani sera e si ...

Roma - DiFra suona la carica : "C'è voglia di rivalsa - col Genoa un nuovo inizio" : Dopo la brutta figura a Plzen la Roma cerca di invertire la rotta in campionato contro il Genoa . "Vedo grande voglia di rivalsa del gruppo e sento i ragazzi molto vicini - ha spiegato il tecnico ...

Roma - Di Francesco : 'Il Genoa deve rappresentare un nuovo inizio - siamo tutti in discussione' : LIVE 14:22 15 dic Cosa l'ha delusa maggiormente in questi giorni? Non ho il tempo di pensare alle delusioni, devo pensare in maniera positiva. Nella vita ci sono persone che possono deluderci e poi ...

Genoa - Prandelli : 'Vogliamo affrontare la Roma ferita a viso aperto' : Prandelli torna all'Olimpico per affrontare da ex la Roma di Di Francesco: 'La squadra ha lavorato bene con concentrazione. Abbiamo cercato di modificare qualcosa sulla costruzione del gioco. La Roma ...

Genoa - Prandelli : “Andiamo all’Olimpico per vincere - la Roma è in un brutto momento” : Genoa Prandelli – Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida esterna contro la Roma di Di Francesco reduce da un periodo negativo. Il tecnico dei grifoni è intervenuto sulla partita di domani alle 20.30: “Sono stato due mesi a Roma ma sono stati due mesi indimenticabili. Il […] L'articolo Genoa, Prandelli: “Andiamo all’Olimpico per vincere, la ...

Roma-Genoa - la conferenza di Di Francesco in diretta LIVE : LIVE 13:44 15 dic La sconfitta di Plzen contro il Viktoria, indolore ai fini del passaggio del turno in Champions League, dato già acquisito in precedenza, ha portato la società a interrompere il ...

Roma - Di Francesco pensa a una novità clamorosa per la gara contro il Genoa : La gara di domani sera contro il Genoa rappresenta tanto per la Roma e per Di Francesco, che si gioca la panchina dopo un periodo tutt’altro che esaltante. Non sarà ammesso nessun risultato che non sia una vittoria, se non altro per evitare che il distacco dalla zona Champions aumenti ulteriormente. Per raggiungere l’obiettivo tre punti, il tecnico giallorosso sta pensando a una novità che avrebbe del clamoroso: infatti, in ...

