Roma | crolla muro nel quartiere della movida | nessun ferito

Roma - crolla muro nel quartiere della movida : tanta paura - nessun ferito | Guarda le foto : A cedere, con un grande boato, è stato un tratto perimetrale di Villa Mercede, nel quartiere di San Lorenzo

Roma - crolla nella notte muro di Villa Mercede a San Lorenzo : danneggiate 7 auto e 2 moto : È crollato improvvisamente nella notte, alzando una nuvola di polvere e spaventando per il forte boato gli abitanti del quartiere. A cedere un lungo tratto, circa 20 metri, del muro di cinta del parco di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Nonostante la zona, molto frequentata dalla movida, nessuno è rimasto ferito. danneggiate però sette auto e due moto. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. A scopo precauzionale via dei ...

Paura a Roma - nella notte crolla un muro di cinta : danneggiate sette auto e due moto : Paura a Roma dove nella notte è crollato il rivestimento esterno del muro di cinta del parco di Villa Mercede, nel quartiere San Lorenzo a Roma. danneggiate sette auto e due moto. Panico per il forte boato provocato dal cedimento di circa 20 metri di muro in una zona molto frequentata della movida. Non risultano feriti. A scopo precauzionale via Marruccini, dove è avvenuto il crollo, è al momento chiusa al traffico. Sul posto vigili del fuoco, ...

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : boato nella notte : boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani ...

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : danni a sette auto e due moto : Boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani...

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : boato nella notte. Danneggiate sette auto e due moto : boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani...

Crollato nella notte un lungo muro in centro a Roma : "Un boato tremento" : Nello storico quartiere di San Lorenzo: è il muro perimetrale di Villa Mercede. Chiusa via dei Marruccini. Nessun ferito

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : boato nella notte : boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani...

Roma - crolla muro parco a San Lorenzo : ANSA, - Roma, 16 DIC - Ha ceduto di schianto sollevando una nuvola di polvere e provocando un grande boato, per cause ancora da accertare, un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo ...

Roma - crolla muro di Villa Mercede. Paura a San Lorenzo : Hanno ceduto improvvisamente circa venti metri di muro. Danneggiate alcune auto, non ci sarebbero feriti

Crolla muro di Villa Mercede a San Lorenzo a Roma : boato nella notte : boato nella notte a San Lorenzo: ha ceduto di schianto un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede lungo via dei Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo a Roma, affollatissimo di giovani ...

Roma. Crolla un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede : Attimi di paura a Roma dove è Crollato un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede. E’ successo nel

Roma - crolla tratto muro in San Lorenzo : 01.29 A Roma è crollato un lungo tratto del muro perimetrale di Villa Mercede, nel quartiere della 'movida' di San Lorenzo, affollato di giovani come ogni sabato sera. A quanto si apprende dalle prime testimonianze, una ventina di metri del muro avrebbero ceduto nello stesso momento. I detriti sono precipitati sul maricapiede e sulle macchine posteggiate. Al momento non risultano feriti.

Roma - crolla parte tufo da costone in zona Garbatella : Oggi una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in zona Garbatella per il crollo tufo da un costone in via Sant'Adautto. Chiuso traffico veicolare