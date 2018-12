Roma - carabiniere aggredito dopo Lazio-Eintracht : è caccia al branco di ultrà : È caccia a Roma al gruppo di ragazzi, probabilmente ultràvlaziali, che nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la partita Lazio-Eintracht , hanno aggredito con mazze un tifoso tedesco a Trastevere , ...

Roma - carabiniere aggredito da ultrà incappucciati : “Infame - vattene affanculo”. Costretto a indietreggiare pistola in pugno : C’è stato anche un carabiniere aggredito da tifosi, incappucciati o col volto travisato da un casco, dopo la partita di calcio Lazio-Eintracht Fránkfurt che si è svolta giovedì sera all’Olimpico a Roma. In un video che sta facendo il giro del web si vede un gruppo di ultrà avanzare verso il militare che impugnava la pistola e insultarlo: “Infame”, “Pezzo di m…”, hanno urlato i tifosi costringendolo a ...

Roma - aggressione choc di 50 ultras. Il carabiniere estrae la pistola : Il video choc sta facendo letteralmente il giro dei social network. E forse solo il grande sangue freddo del carabiniere coinvolto ha evitato che ieri sera accadesse più o meno quanto successo decine di anni fa a Genova. La pistola puntata contro aggressori incappucciati, il militare costretto a indietrggiare, il carabiniere colpito in testa dal lancio di un oggetto (forse una bottiglia) e gli insulti indegni contro la divisa.Scene di ordinaria ...

Roma - foto osé del carabiniere donna fanno il giro del web : aperta inchiesta : Si dovrà fare certamente chiarezza sul caso delle foto osé che ritraggono un maresciallo donna dei carabinieri, in servizio presso una stazione nella zona nord di Roma. La 30enne appare in divisa, in lingerie e con un'amica, mentre simula un bacio saffico. L'Arma dei carabinieri sta tentando di capire il motivo per cui tali foto siano finite sul web. Sembra che le immagini siano circolate dapprima su WhatsApp e poi su diversi forum. Intanto il ...

Roma : tentano truffa specchietto ma trovano Carabiniere in borghese - 2 denunce : Roma – Una coppia di ragazze di 30 e 34 anni, entrambe Romane, sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l’accusa di truffa. Le donne hanno tentato di mettere a segno l’ormai tristemente nota ‘truffa dello specchietto’, avvicinando un automobilista in transito nel traffico di viale Ostiense e accusandolo di aver provocato un danno alla loro auto, ...

Roma : Carabiniere in borghese arresta scippatore : Roma – Ieri sera, un Carabiniere del Comando Senato della Repubblica, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato un 25enne, cittadino dell’Ecuador, senza occupazione e con precedenti, che aveva derubato una donna Romana che stava cenando in un ristorante. Passeggiando per il centro storico, all’altezza di via del Governo Vecchio, il Carabiniere ha sentito le urla della donna ed e’ subito intervenuto in suo ...

Roma - Cucchi - sentito per sette ore il carabiniere indagato per falso : Si tratta del comandante della stazione Tor Sapienza, tirato in ballo dal carabiniere scelto Francesco Di Sano. Potrebbe aver riferito al magistrato chi gli impartì l'ordine di cambiare il verbale sullo stato di salute di Stefano

Roma - carabiniere muore a soli 36 anni in caserma : stroncato da un infarto : Una vera e propria tragedia [VIDEO]si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Roma, precisamente a Tor Vergata, dove un carabiniere trentaseienne, Marco Lattanzi, ha perso la vita a causa di un infarto fulminante [VIDEO] all'interno della caserma mentre faceva da guardia. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, l'uomo è stato trovato privo di sensi da parte di un altro collega nelle prime ore della mattina seguente. Nel ...