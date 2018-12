Rom | il ‘decreto Auschwitz’ di 76 anni fa ci insegna che legalità e giustizia sono cose

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il 16 dicembre di 76fa Himmler, ministro degli Interni del Terzo Reich e capo delle SS firma l’ordinanza per la deportazione ad Auschwitz degli “zingari” di tutti i territori occupati dai nazisti: è l’applicazione pratica della soluzione finale per rom e sinti che sempre Himmler decretava l’8 dicembre del 1938 con il “decreto fondamentale” per “la soluzione radicale della questione zingara”.Questo è un anno denso di ricorrenze di leggi che hanno segnato con la ferocia la storia dell’umanità. È stato ricordato il 5 settembre di ottant’fa, quando in questo Paese venne pubblicato il Regio Decreto Legge 1340, la prima delle leggi razziali italiane che escludeva gli ebrei dalla vita civile e sociale e ne preparava l’avvio alle camere a gas. Penso a queste leggi, a questi decreti, a queste ordinanze quando sento il grido di...