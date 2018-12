Rivoluzione Ancelotti: out Hamsik, Mertens, Insigne e Callejon

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) Non succedeva dal 2013 Il Napoli senza i suoi quattro uomini-simbolo,. Abbiamo controllato: è successo l’ultima volta dal primo minuto durante la stagione 2012/2013, quandonon erano in rosa. La partita precisa è Napoli-Siena 2-1, 37esima giornata di campionato.conin panchina, poi entrati nella ripresa;sarebbero arrivati dopo poche settimane, all’inizio dell’era Benitez.Insomma,fa lapartendo dalla Sardegna. Cancella il Napoli di Liverpool e riparte da zero, daccapo. Si salvano i migliori di Anfield (Ospina, Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz), poi solo macerie. E sono macerie pesanti, la formazione di oggi è un segnale chiaro per il futuro. A Cagliari, un campo non facile in un ambiente storicamente ostico agli azzurri, il Napoli cambia tutto. Vedremo ...