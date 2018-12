Risultati Serie D | diretta live | Bari inarrestabile

calcioweb.eu

: - CalcioNapoli24 : - ILOVEPACALCIO : #SerieA, i risultati parziali: pareggiano #Fiorentina e #Sampdoria. Perde il #Frosinone - ilnapolionline : Serie A - 3 gol nei match delle 15.00 -

(Di domenica 16 dicembre 2018)D – LaD entra nella fase importante, il Girone più seguito è sicuramente il Girone I e principalmente per la presenza del, il presidente De Laurentiiis ha costruito una corazzata e l’obiettivo è quello di festeggiare la promozione nel campionato diC con largo anticipo. Brienza e compagni sono reduci dal successo con il minimo sforzo davanti al pubblico amico contro il Troina ed adesso sono pronti a scendere in campo per la trasferta contro Rotonda, partita comunque da non sottovalutare. Stagione fino al momento straordinaria per la Turris, trasferta difficile sul campo della Nocerina mentre non ha intenzione di fermarsi il Marsala, contro il Troina.GIRONE A – 16a giornataBORGOSESIA-MILANO CITY 0-0BRA-ARCONATESE 1-0FEZZANESE-PRO DRONERO 1-0FOLGORE CARATESE-STRESA 1-0INVERUNO-SESTRI ...