Rifiuti | Costa | a Roma soluzione c' è

Rifiuti - Ministro Costa : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione c’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Roma - a fuoco un deposito sulla Salaria : Procura indaga per disastro colposo | Costa : appello per emergenza Rifiuti : Il Campidoglio: "Nessun valore fuori dalla norma, ma per precauzione meglio non aprite le finestre". Costa: "appello per evitare emergenza rifiuti". Nell'impianto finisce il 25% dell'indifferenziata della Capitale

Incendio in impianto Rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

Il rogo al Salario. Il ministro Costa : «Le altre regioni prendano i Rifiuti di Roma» : Il responsabile dell’ambiente nel governo: «Il problema va risolto subito» con lui la sindaca Raggi e il prefetto Basilone

Tmb Salario - pm acquisiscono relazione Arpa : “Da impianto Rifiuti putrescenti”. Interviene Costa : “Là non può stare” : La frazione organica stabilizzata prodotta nel Tmb Salario? Non si può definire tale in quanto “presenta ancora elementi di putrescenza”. In sostanza: una discarica a cielo aperto. Ora sono due le inchieste della Procura di Roma sul discusso sito romano di Ama Spa. L’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati dell’azienda capitolina che gestisce i rifiuti di Roma, contro il quale da anni protestano i cittadini del quadrante nord est ...

Costa e i Rifiuti : 'Non c'è emergenza in Campania - qualcuno la auspica?' : ... ma anche con altri atti come per esempio quello che ho previsto nel dl semplificazione, che è l'end of waste, la fine dei rifiuti,, attivando in modo concreto e normativo l'economia circolare'.

Rifiuti - Ministro Costa : “Non conviene più aprire termovalorizzatori” : Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente, ha dichiarato ad Agorà, su RaiTre, che i termovalorizzatori “non conviene più aprirli perché è in controtendenza con il sistema europeo. Perché tra poco non serviranno più“, aggiungendo che in Lombardia ed in Veneto questi impianti stanno chiudendo grazie all’aumento della raccolta differenziata: “Stanno chiudendo perché non riescono ad alimentarli“. “Siamo uno dei ...

Rifiuti - Di Maio : ci pensa Costa - non roviniamoci le giornate : Roma, 18 nov., askanews, - 'Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona che ...

Rifiuti - Di Maio : ci pensa Costa - non roviniamoci le giornate : Qual è la linea del governo? "Vale il contratto di governo: abbiamo scritto economia circolare, green economy, lì dentro c'è anche la graduale dismissione degli impianti di incenerimento". 18 ...

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'

Rifiuti - ministro Costa : contrario a inceneritori - non servono : Napoli, 16 nov., askanews, - 'Credo che quella di Salvini sia stata una dichiarazione di pancia: non abbiamo alcun nuovo disastro in essere. Non torneremo indietro alle emergenze del passato'. Queste ...

