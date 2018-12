Reddito - finestre e requisiti : ?ecco come cambia quota 100 : quota 100 cambia già volto. Il provvedimento fortemente voluto dal governo (sponda leghista) di fatto subirà alcune variazioni rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale. Il braccio di ferro con l'Europa ha messo nel mirino proprio la riforma del sistema previdenziale e Juncker e Moscovici hanno chiesto aggiustamenti sulla spesa destinata sul fronte peensioni sia per il 2019 che per i prossimi anni. Per l'anno che sta per entrare ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : spesa tagliata e finestre allungate. Novità : La Legge di bilancio 2019, ha superato lo step della fiducia alla Camera ed è arrivata in queste ore al Senato, in attesa dell’esame di Palazzo Madama: non ci sono ancora le misure chiave che tutti attendono, Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ad oggi quindi si conoscono solo i soldi messi a disposizione in Manovra per questi due provvedimenti, ma non si sa come saranno effettivamente attuati. E neanche con precisione da quando. Si dà comunque ...

Un tetto per Reddito e quota 100 : tagli automatici ai sussidi e finestre più lunghe se troppe domande pensione : ROMA Due clausole di salvaguardia, due tetti automatici per tenere sotto controllo la spesa della riforma «quota 100» delle pensioni e per il Reddito di cittadinanza. È la carta...

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-Videoscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza