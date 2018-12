Racconto della domenica | mostre e aste su FIRST Arte

La Banda del Racconto fra i protagonisti della pièce "Gli stessi sogni. Migranti senza tempo" : Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Banda del racconto , realtà locale che dal 1999 realizza spettacoli teatrali, libri e graphic novel, documentari video, passeggiate/racconto, reading/...

Racconto shock di Rio Ferdinand - paura e terrore su un volo della Nazionale inglese : “pensavo che saremmo morti” : L’ex difensore dell’Inghilterra ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante il volo di rientro della Nazionale dopo i Mondiali del 2006 Le tragedie aeree purtroppo hanno fatto piangere nel corso degli anni anche il calcio, costretto a perdere squadre mitiche come per esempio il Grande Torino. Intere società distrutte da un destino crudele, apparso invece alquanto benevolo con la Nazionale ...

Il Racconto del reale - la ferrovia della seta : Mille miliardi di dollari e settanta Paesi coinvolti. Sono queste le cifre dell’ambizioso piano di investimenti “One Belt One Road”, con cui la Cina mira a creare nuove rotte commerciali Euroasiatiche. Lo racconta il documentario “La ferrovia della seta” in onda domenica 9 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e Sky TG24 e disponibile su Sky On Demand, all’interno del ciclo “Il racconto del reale”. Il doc, prodotto da Sky Atlantic e realizzato ...

[Il commento] "E adesso dove andiamo?" : il Racconto di Raffaele tra il caos e le urla della discoteca impazzita : Quel muretto che crolla schiacciato dalla folla e dalla sua paura non è solo l'immagine della strage. C'è, dentro quella ressa di ragazzini che urla, scappa, spinge, chiacchiera, parla al cellulare e ...

La malattia di Alfonso Signorini - il Racconto della leucemia e le lacrime in diretta da Chiambretti : Presenza fissa del nuovo programma di Piero Chiambretti, CR4 - La repubblica delle donne, Alfonso Signorini nell'ultima puntata ha trovato la forza di guardarsi indietro e tornare con la memoria a 7 ...

Il Racconto del Reale : La ferrovia della seta - : Nuovo appuntamento con i docu-film del ciclo Il Racconto del Reale , e questa volta si va fino in capo al mondo con La ferrovia della seta , il documentario realizzato dall'inviato di SkyTG24 Pio d'Emilia . Un lungo viaggio attraverso la Cina, l'Asia Centrale e l'Europa dell'Est seguendo i cosiddetti "...

Raf Tozzi : un doppio Racconto della musica italiana. La recensione : Quando parte la riproduzione di Raf Tozzi ci si ritrova subito piccoli o giovanissimi, sui sedili posteriori di un'auto a guardare il paesaggio mentre il sound digitale di quella musicassetta fa da colonna sonora al viaggio. Estate, inverno, non importa: sono canzoni che tutti abbiamo vissuto, non solo ascoltato, ora per induzione dai gusti preferiti dei vecchi di casa, ora perché le stazioni radio le passavano più volte al giorno. Raf Tozzi ...

Il drammatico Racconto della Lambertucci : "Così è morta mia figlia" : Rosanna Lambertucci si confessa ai microfoni di Caterina Balivo a Vieni da Me. Il racconto della conduttrice è drammatico e parla di due episodi che hanno segnato la sua vita. Il primo è la morte del ...

Marco Carta fa piangere Caterina Balivo con il Racconto della sua infanzia : Commozione per Caterina Balivo , che ha intervistato Marco Carta a Vieni da me. Il cantante si è raccontato senza filtri, ripercorrendo sia la sua carriera artistica che alcuni momenti della sua vita ...

Il Racconto della malattia oncologica - Asl Biella realizza un web documentario con pazienti e operatori FOTOGALLERY : Un progetto strutturato per aprire una finestra sul mondo della cura e della malattia oncologica, realizzato con un team multidisciplinare e sostenuto dalla Rete oncologica del Piemonte e della Valle ...

Arriva la Milano Music Week : "Sarà il Racconto della musica" : Milano, askanews, - "La Milano Music Week è alla sua seconda edizione: tra il 19 e il 25 novembre in 70 luoghi di Milano più di 200 artisti saliranno sui palchi, racconteranno la Musica e spiegheranno ...