Pullman Flixbus partito da Genova si schianta contro un muro a Zurigo | una vittima

Pullman Flixbus partito da Genova si schianta vicino a Zurigo : un morto e decine di feriti : Un Pullman proveniente da Genova si è schianta to contro un muro, nei pressi di Zurigo , in Svizzera. Nell’incidente, una donna è morta e 44 persone sono rimaste ferite. Lo ha indicato la polizia locale, citata dall’agenzia svizzera Keystone-Ats. L'articolo Pullman Flixbus partito da Genova si schianta vicino a Zurigo : un morto e decine di feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

