Pullman da Genova si schianta a Zurigo

Pullman da Genova esce fuori strada a Zurigo Morta una donna italiana - 43 feriti | Foto : E' italiana la vittima dello schianto del Pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Lo si apprende dalla polizia cantonale di Ginevra. La donna aveva 37 anni. A bordo del Pullman, secondo le stesse fonti, c'erano 16 italiani.

Pullman partito da Genova si schianta vicino a Zurigo : morta una donna - 44 feriti | Foto | Polizia : "A bordo in 51 - almeno 13 italiani" : Il Pullman era diretto a Dusseldorf, si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo.Tre passeggeri versano in gravi condizioni. Lo schianto si è verificato poco prima delle 4:15 sull'autostrada A3.

Pullman Flixbus partito da Genova si schianta verso Zurigo : un morto e decine di feriti : Un Pullman della nota compagnia di trasporti Flixbus, partito da Genova con destinazione Düsseldorf, ha sbandato e si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo intorno alle 4:15 di questa mattina. Nell'incidente una donna ha perso la vita e 44 persone sono rimaste ferite. I passeggeri e gli autisti sono stati soccorsi dalla polizia e dal personale medico elvetico, e smistati in sette ospedali della zona. Sembra che alcuni dei feriti siano ...