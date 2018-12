Pullman da Genova fuori strada a Zurigo  Morta una donna | 43 feriti | tre gravi Foto

Pullman Flixbus partito da Genova si schianta verso Zurigo : un morto e decine di feriti : Un Pullman della nota compagnia di trasporti Flixbus, partito da Genova con destinazione Düsseldorf, ha sbandato e si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo intorno alle 4:15 di questa mattina. Nell'incidente una donna ha perso la vita e 44 persone sono rimaste ferite. I passeggeri e gli autisti sono stati soccorsi dalla polizia e dal personale medico elvetico, e smistati in sette ospedali della zona. Sembra che alcuni dei feriti siano ...

