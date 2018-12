Prossimo turno Serie A | 17ma giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

Prossimo turno Serie A - 16ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (15-18 dicembre) : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 18 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato: il 15 alle ore 18.00 l’Inter attenderà l’Udinese, mentre alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 16 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra SPAL e Chievo. Trittico ...

Serie A - gli squalificati del Prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Serie A - le partite del Prossimo turno : ANSA, - ROMA, 9 DIC - le partite del prossimo turno, il 16mo del girone di andata, del campionato di calcio di Serie A: Inter-Udinese, sab. 15, h 18, Torino-Juventus, sab. 15, h 20.30, Spal-Chievo, ...

Juventus-Bologna - i campioni in carica sfidano i felsinei nel Prossimo turno di Coppa Italia : data - programma - orario e tv : Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio 2018-2019. In corso i sedicesimi, nel prossimo turno entreranno in scena le migliori otto squadre del campionato di Serie A. C’è attesa ovviamente per quanto riguarda la Juventus, pluridetentrice del titolo: i bianconeri sfideranno all’esordio nella manifestazione il Bologna, che oggi si è imposto nettamente per 3-0 sul Crotone. Andiamo ...

Prossimo turno Serie A - 15ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-9 dicembre) : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 7 ed il 9 dicembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 7 alle ore 20.30 tra Juventus e Inter, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: l’8 alle ore 15.00 il Napoli ospiterà il Frosinone, mentre alle ore 18.00 il Cagliari attenderà la Roma, infine alle ore 20.30 la Sampdoria farà visita alla Lazio. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Europa League - il calendario del Prossimo turno : La quinta giornata è stata ricca di verdetti, ma bisognerà aspettare la sesta e ultima per avere il quadro completo delle qualificate come prime o seconde ai sedicesimi di finale della Europa League ...

Nicchi : «Cori razzisti - sospenderemo le gare già nel Prossimo turno» : L’intervista a Calcionapoli24 Marcello Nicchi conferma l’intenzione di sospendere le partite in caso di cori razzisti e insulti agli avversari. È stato il tema della settimana, e non è eccessivo parlare di successo politico di Carlo Ancelotti (Il Napolista ne ha scritto qui, proprio ieri sera). Il presidente dell’Assoarbitri ha ribadito il nuovo corso in un intervento al canale tv di CalcioNapoli24. Queste le sue dichiarazioni ...

Prossimo turno Serie A - 13ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (24-26 novembre). Si riprende dopo la sosta : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 24 ed il 26 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 24 alle ore 15.00 l’Udinese ospiterà la Roma, mentre alle ore 18.00 la SPAL farà visita alla Juventus, infine alle ore 20.30 l’Inter attenderà il Frosinone. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 25 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida ...

Champions League - il calendario del Prossimo turno : Archiviata la quarta giornata, testa alla prossima. Le quattro italiane impegnate in Champions League sono nuovamente chiamate a vincere. Poteva essere un turno più tranquillo per la Juventus, che, a ...

Calendario Serie A - gli orari e le partite del Prossimo turno. Come vederle in tv e diretta streaming. Il palinsesto completo : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 9 e l’11 novembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 9 alle ore 20.30 tra Frosinone e Fiorentina, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 10 alle ore 15.00 il Torino ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la SPAL attenderà il Cagliari, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita al Genoa. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...