Pronostico Derby County vs Nottingham Forest, Championship 17-12-2018 e Analisi

(Di domenica 16 dicembre 2018), 22^ giornata,di, lunedì 17 dicembre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 17 dicembre. Sapore di Premier League al Pride Park. Lunedì sera, nel posticipo del 22° turno del campionato cadetto inglese, va in scena il novantatreesimodelle East Midlands tra due club che vogliono tornare presto nella massima serie. Al momento, la classifica e i valori tecnici dicono chiaramente chesono tra le squadre favorite per guadagnarsi l’accesso in Premier, ma pensarlo in questo momento della stagione sarebbe un errore fatale, sopratutto per i Reds che sono momentaneamente fuori dalla zona play-off e devono tenere a bada una folta schiera di inseguitrici agguerrite. Sarà sicuramente una sfida importante ricordando la grande rivalità storica tra i due club. ...