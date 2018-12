Probabili formazioni e pronostico Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018

lanotiziasportiva

: Probabili formazioni 16a giornata: Milan e Napoli in cerca di riscatto - #Probabili #formazioni #giornata:… - zazoomnews : Probabili formazioni 16a giornata: Milan e Napoli in cerca di riscatto - #Probabili #formazioni #giornata:… - notiziasportiva : Probabili formazioni #AtalantaLazio, Serie A 17-12-2018 - gazz_rossonera : Bologna-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla -

(Di domenica 16 dicembre 2018)A 16-12-Ledi, posticipo del 16°turno diA. Lunedì 16 dicembre ore 20:30, Stadio Atleti azzurri d’Italia., lunedì 16 dicembre.che arriva alla sfida con 5 partite senza mai pareggiare, al contrario dei bianco celesti che invece nelle ultime cinque in campionato, ne hanno pareggiate ben 4. Perfino gli ultimi due precedenti tra le due squadre parlano di pareggi, visto che nello scorso campionato abbiamo visto un 3-3 a Bergamo, e un 1-1 a Roma. Tutti a disposizione per mister Gasperini, mentre tra le fila di Inzaghi dovrebbe mancare ancora Leiva.QUI- I bergamaschi sono reduti dalla vittoria in trasferta per 1-3 sull’Udinese, grazie a un Zapata letteralmente in stato di grazia.che in caso di vittoria si porterebbe proprio a -1 dai bianco celesti. ...