Primarie Pd | il ritorno di D’Alema per Zingaretti | “Congresso insieme” E spunta

(Di domenica 16 dicembre 2018) L’impegno per Nicolaalledel Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo Renzi . Come racconta La Stampa, D’Alema ha prima raccontato alla platea i suoi scontri con Condoleezza Rice – ai tempi in cui era ministro degli Esteri – o di quella volta che bastarono quattro telefonate tra capi di governo per distribuire decine di migliaia di kosovari in fuga dalla guerra. Poi ecco la bomba: “Io sono portato alla battaglia ma in questa fase mi controllo molto…È tale lo stato delle cose a ...