Premier League | il Liverpool batte il Manchester United

Premier League - Brighton-Chelsea 1-2 : Sarri stacca l'Arsenal ed è 4° da solo : Hazard, meravigliosamente Hazard. La classe del belga illumina il Chelsea e i Blues vincono 2-1 sul campo del Brighton. Per i Seagulls la squadra londinese resta una maledizione: l'ultimo successo ...

Premier League - Liverpool-Manchester United 3-1 : decide la doppietta di Shaqiri : Bastano 3 minuti a Xherdan Shaqiri per decidere il derby d'Inghilterra tra Liverpool e Manchester United. Lo svizzero subentrato a Naby Keita al 70' sull 1-1, nel primo tempo a Mane ha risposto ...

Premier League - i risultati della 17giornata : l'Arsenal va ko - vince il Chelsea di Sarri : stata una domenica di Premier League da dimenticare per l' Arsenal , che, per la prima volta dal 18 agosto, ha perso una partita di campionato. Il ko dei Gunners ha costituito la grande sorpresa della ...

Premier League - il cognome Lukaku diventa un verbo : Getty Images Premier League, Lukaku si trasforma in un verbo Ecco dunque che cercando il termine "Lukaku" in questo sito, votato a suo tempo tra i 50 migliori al mondo, il cognome del miglior ...

Premier League - il Manchester City supera l'Everton e torna in vetta : Il Manchester City sconfigge 3-1 all'Etihad Stadium l'Everton nell'anticipo della 17esima giornata e torna in vetta alla Premier League almeno per 24 ore in attesa della risposta del Liverpool ...

Premier League - Manchester City-Everton 3-1- Spurs ok - cade Ranieri : Il Manchester City riparte: rischia, soffre, segna, incassa e, alla fine, vince 3-1. Un bel match, quello giocato allo stadio Etihad, sotto la pioggia e con un freddo pungente: anche Pep Guardiola con ...

Premier League : Manchester City tris e primato - Tottenham ok al 91' : Manchester City per una notte di nuovo al comando in Premier League , dopo i match del sabato nella 17esima giornata. La vittoria per 3-1 sull' Everton , doppietta di Gabriel Jesus e Sterling, ...

Premier League : i risultati della 17giornata : City di nuovo in testa. Il Tottenham vince nel recupero : Due delle super-big in campo nel sabato di Premier League valido per la 17giornata di campionato. Ride il Manchester City, non piange , ma rischia, il Tottenham . La squadra di Pochettino, dopo l'...