Premier League | il Chelsea supera il Brighton | Arsenal autolesionista

Premier League - il Manchester City supera l'Everton e torna in vetta : Il Manchester City sconfigge 3-1 all'Etihad Stadium l'Everton nell'anticipo della 17esima giornata e torna in vetta alla Premier League almeno per 24 ore in attesa della risposta del Liverpool ...

Premier League - Manchester City-Everton 3-1- Spurs ok - cade Ranieri : Il Manchester City riparte: rischia, soffre, segna, incassa e, alla fine, vince 3-1. Un bel match, quello giocato allo stadio Etihad, sotto la pioggia e con un freddo pungente: anche Pep Guardiola con ...

Premier League - dove vedere Liverpool-Manchester United in Tv : Ad Anfield Road va in scena il derby di Inghilterra: il Liverpool ospita il Manchester United L'articolo Premier League, dove vedere Liverpool-Manchester United in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Liverpool-Manchester United : probabili formazioni e pronostico 16-12-2018 : Premier League 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Liverpool-Manchester United, 17^ Giornata, domenica 16 dicembre ore 17.00. Klopp non rinuncia al tridente.Liverpool-Manchester United, probabili formazioni e pronostico ore 17.00. Il Liverpool è l’anti-City? E’ da inizio stagione, anche grazie a una campagna acquisti mirata, che la squadra di Jurgen Klopp sembra la più accreditata per scalzare i Citizens dal trono ...

Probabili Formazioni Southampton-Arsenal - Premier League 16-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Southampton-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Saints con l’undici titolare; Gunners con il dubbio Mkhitaryan-OzilLa domenica di Premier League, valevole per la 17^giornata, si apre con il match del St. Mary’s Stadium tra i padroni di casa del Southampton e l’Arsenal.Come arrivano Southampton e Arsenal?I Saints non riescono più a vincere, e anche il cambio allenatore non ha portato gli ...

Probabili Formazioni Brighton-Chelsea - Premier League 16-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Brighton-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Cambio module nei Seagulls; Blues con il ritorno di MorataLa domenica valevole per la 17^giornata di Premier League si aprirà con due sfide, una delle quali si disputerà all’Amex Stadium di Brighton tra i padroni di casa e il ChelseaCome arrivano Brighton e Chelsea?I Seagulls arrivano dalla sconfitta nell’ultimo turno di campionato a favore del ...

Premier League - calendario e orari della 17giornata : c'è Liverpool-Manchester United : Il programma completo della diciassettesima giornata Manchester City-Everton, sabato 15 dicembre ore 13.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Tottenham-Burnley, sabato 15 dicembre ore 16, ...