PosteMobile CREAMI neXt | Revolution e PM Super Ricarica prorogate fino al 12 gennaio

PosteMobile lancia Creami eXtra 3GB a 7 euro al mese : PosteMobile Creami eXtra 3GB a 7 euro al mese è attivabile dall'11 al 22 dicembre dai nuovi clienti che siano titolari di un libretto postale.

Offerte PosteMobile 50GB : Creami eXtra WoW e Next : Le Offerte Postemobile, negli ultimi mesi, si sono arricchite di due Offerte che includono chiamate illimitate e 50GB: Creami eXtra WoW e Creami Next Special Edition. Creami eXtra WoW 50 Giga è la tariffa dell'operatore virtuale su reti Wind, per i nuovi clienti, con chiamate ed SMS illimitati e 50GB in 4G a 9,99€ al mese. Creami Next Special Edition continua ad essere attivabile dal lancio ormai diversi mesi fa. Anche per questa offerta ...

PosteMobile CREAMI Nex Special Edition continua fino al 15 dicembre : Postemobile Creami Next Special Edition ritorna e fornisce ancora chiamate ed SMS illimitati e fino a 50GB in 4G su rete Wind, fino al 15 dicembre 2018. L'offerta ricaricabile si compone di tre diverse tariffe mobili dalle diverse quantità di Giga, chiamate ed SMS illimitati per tutt'e tre le opzioni, e fino a 50GB in 4G si può attivare online, in ufficio postale o in uno dei Kipoint. Le tre opzioni Creami Next Special ...

PosteMobile CREAMI WoW Weekend a 5€ per tutti : PosteMobile ripropone ancora una volta la tariffa attivabile esclusivamente nel fine settimana, Creami Wow Weekend, che vedrà chiudere alle nuove attivazioni entro la mezzanotte di questa sera 2 dicembre. In offerta speciale solo online, ha un costo di 4,99€ per 10GB in 4G e 1000 credit da utilizzare per le chiamate e/o gli SMS. La tariffa mobile dell'operatore virtuale può essere attivata da chiunque su una nuova SIM senza vincolo di ...

PosteMobile ha deciso di prorogare CREAMI neXt Special Edition e PostePay Connect : PosteMobile, l'operatore virtuale di Poste Italiane, ha appena annunciato l'intenzione di prorogare delle interessanti e vantaggiose promozioni: CREAMI neXt Special Edition, attivabile entro […]

PosteMobile CREAMI Extra WoW 50 Giga : quanto costa - come si attiva : PosteMobile Creami Extra WoW 50 Giga è la nuova tariffa dell'operatore virtuale su reti Wind, per i nuovi clienti, con chiamate ed SMS illimitati e 50GB in 4G a 9,99€ al mese. Creami Extra WOW 50GB è l'offerta ricaricabile, disponibile esclusivamente online, che offre credit illimitati per chiamate, SMS e 50GB (corrispondenti a 51200 credit) per navigare in Internet al costo di 9,99€ al mese. L'offerta può essere richiesta ...

Torna PosteMobile CREAMI WOW Weekend - mentre Creami Extra Senior è l'offerta per gli over 60 : Il prossimo Weekend risulterà attivabile l'offerta PosteMobile Creami WOW Weekend da 4,99 euro al mese, mentre gli utenti che hanno superato i 60 anni di età hanno la possibilità di attivare PosteMobile Creami Extra Senior per tutto il mese.