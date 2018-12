Polveriera Casertana | il presidente fa un passo indietro | club nelle mani del sindaco

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Situazione delicatissima in casa, dopo il ko contro la Reggina contestazione dei tifosi e lancio di pietre che ha colpito il genero del. Giuseppe D’Agostino, patron della, ha deciso di fare un: “Alla luce dell’aspra contestazione che ha caratterizzato l’immediato post partita odierno e del vergognoso gesto che ha visto alcuni tifosi facinorosi colpire con una pietra un proprio familiare, successivamente trasportato in ambulanza in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, ilGiuseppe D’Agostino ritiene opportuno fare unprossime ore il patron consegnerà ilnelladeldi Caserta avv. Carlo Marino, figura che potrà farsi da garante nella valutazione di possibili imprenditori intenzionati ad assicurare un futuro al calcio rossoblu”.SCARICA GRATIS L’APP DI ...