Perse le tracce di Cesare Battisti | la polizia brasiliana diffonde 20 foto segnaletiche

Materia oscura - Perse le 'tracce' individuate 20 anni fa : Nei primi due mesi di osservazione Cosine-100 non ha trovato il segnale di Materia oscura rilevato quasi 20 anni fa da Dama, un risultato controverso

Materia oscura - Perse le “tracce” individuate 20 anni fa : (foto: solos/Getty Images) Materia oscura, sì o no? Questo è il dilemma. Oggi il team internazionale di Cosine-100, rivelatore di particelle sotterraneo in Corea del Sud, aggiunge un tassello al puzzle ancora non risolto della Materia oscura. L’obiettivo degli scienziati è quello di chiarire un risultato controverso, rilevato anni fa da un altro esperimento, chiamato Dama (Dark Matter collaboration). Nel 2000, infatti, Dama individuò una ...