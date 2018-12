Pensioni | come cambia la Quota 100 | finestre | paletti e cumulo

Pensioni con Q100 e LdB 2019 : nel Governo è rebus su come trovare altri 4-5 miliardi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 dicembre vedono proseguire il difficile momento di stallo interno all'esecutivo in merito alla necessità di reperire altri 4 o 5 miliardi di euro per evitare l'avvio della procedura d'infrazione UE. Nel frattempo emergono nuove critiche dai tecnici in merito all'impostazione delle uscite anticipate tramite quota 100 e delle altre riforme del settore previdenziale nella Manovra, mentre dal Cods si torna ...

Pensioni Quota 100 - reddito di cittadinanza e flat tax : ecco come cambiano con gli ultimi aggiornamenti alla LdB 2019 : La ricerca di un accordo con l'Unione Europea sulla nuova Manovra non ha ancora prodotto un risultato definitivo, ma l'ultima versione messa sul tavolo dall'Italia per tranquillizzare i tecnici in ...

Pensioni - la quota 100 si farà anche per i dipendenti statali : come funzionerà : La trattativa con l'Ue potrebbe modificare la legge di Bilancio e di conseguenza quota 100, la misura sulle Pensioni per avviare il superamento della legge Fornero. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, spiega come funzionerà la quota 100 per i dipendenti statali e sottolinea perché sia necessaria una "finestra più ampia" per loro.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 tra paletti e rinvii : ecco come potrebbe cambiare : La quota 100 si appresta a cambiare: da una parte l'idea di paletti e restrizioni per disincentivare i lavoratori ad andare in pensione; dall'altra la possibilità (che in realtà sembra essere accantonata) di un rinvio - almeno per alcuni - con una quota 104. ecco come potrebbero cambiare le Pensioni con le modifiche alle legge di Bilancio.Continua a leggere

Come cambia il taglio alle Pensioni d’oro : blocco degli adeguamenti a tagli fino al 40% : Sul taglio delle pensioni d'oro, il vicepremier Matteo Salvini ha proposto il blocco degli scatti per le pensioni dai 5mila euro in su. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe invece dei tagli fino al 40% per gli assegni da oltre 4500 euro al mese. L'esecutivo sta dunque cercando una quadra e allo studio ci sarebbe una proposta di compromesso.Continua a leggere

Pensioni - quota 100 potrebbe diventare quota 104 : come cambia il superamento della legge Fornero : La quota 100 potrebbe essere riformulata, diventando di fatto una quota 104. Secondo la proposta di Alberto Brambilla, esperto previdenziale vicino alla Lega, si potrebbe decidere di mandare in pensione anticipata solo chi ha acquisito i requisiti della quota 100 entro il 31 dicembre 2018, partendo da chi li ha da almeno due anni.Continua a leggere

Pensioni alte - tagli dal 10% al 20% per 5 anni. Come funzionano le aliquote : Cinque distinte aliquote per cinque anni: da un minimo del 10% per gli assegni d’importo compreso tra i 90mila e i 130mila euro lordi annui a un massimo del 20% sopra i 500mila euro. L’emendamento del governo alla manovra sulla stretta alle Pensioni elevate (cosiddette “d’oro”), pronto per essere presentato e messo in votazione in Commissione Bilancio alla Camera, è nero su bianco...

Pensioni - busta arancione Inps entro l’anno : come leggerla : entro fine anno, quasi un milione di lavoratori del settore privato riceveranno la famosa busta arancione targata Inps. Dentro quella busta è contenuto (in maniera del tutto indicativo) l’importo della propria futura pensione. entro fine anno arriva la busta arancione Inps: ecco cosa contiene Ad anticipare questa notizia è stato Tito Boeri, Presidente dell’Istituto di Previdenza Nazionale. “La trasparenza prima di ogni cosa”, ...

Pensioni - arriva il "riscatto flessibile" : chi interessa e come funziona : Una ulteriore novità potrebbe irrompere nel ginepraio delle leggi sulle Pensioni . Un cambiamento che riguarda i lavoratori non lontani dal riposo, ma non solo, che hanno passato parte della loro ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Italiani come noi - tagliare le Pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “Giusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...