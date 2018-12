Papa Francesco difende il Global compact

adnkronos

: Se vi sentite un po’ giù stamattina, fatevi delle gran risate leggendo i commenti alla foto di Beppe Conte con Papa… - davidallegranti : Se vi sentite un po’ giù stamattina, fatevi delle gran risate leggendo i commenti alla foto di Beppe Conte con Papa… - vaticannews_it : Udienza privata di #PapaFrancesco a Giuseppe Conte. Prima volta del premier italiano in Vaticano - vaticannews_it : Nel suo ultimo #tweet, #PapaFrancesco indica una via, quella del servizio: “La nostra vita - scrive - diffonde luce… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) "La settimana scorsa è stato approvato a Marrakech, in Marocco, il Patto Mondiale per una Migrazione Sicura, Ordinata e Regolare , che intende essere un quadro di riferimento per la comunità ...