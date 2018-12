Pallamano femminile | Europei 2018 | trionfo della Francia | le transalpine battono la

Pallamano femminile - Europei 2018 : la finale sarà Russia-Francia! Sconfitte Romania e Olanda : Saranno Russia e Francia a contendersi gli Europei 2018 di Pallamano femminile! Questo è il verdetto delle semifinali odierne, aperte dal successo della Russia sulla Romania per 28-22. Nel primo tempo sono però le ragazze allenate da Ambros Martín a mostrarsi più propositive, trovando il +3 sul 9-6 e sul 10-7, venendo poi raggiunte sul 12-12, e subendo la reazione delle bianco-blu, che chiudono in vantaggio la frazione 16-15. Nella ripresa però ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : si chiude la seconda fase - ecco le semifinali : Si è chiusa quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano femminile, che ha sancito i nomi delle 4 semifinaliste, dopo un arrivo al cardiopalma nei due raggruppamenti del Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO I: cade la Russia, già certa del primo posto, che perde 39-30 contro la Svezia di una scatenata Nathalie Hagman da 17 reti, con le scandinave che ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : fantastica Norvegia! Olanda sconfitta 29-16 - scandinave ancora in corsa : La Norvegia c’è, e nella quarta giornata del gruppo II degli Europei di Pallamano femminile batte un colpo fortissimo, sconfiggendo 29-16 l’Olanda di Estavana Polman, alimentando così le speranze di qualificazione alle semifinali. Una gara sostanzialmente senza storia, decisa dal 5-0 iniziale in favore delle scandinave, che controllano poi per tutta la prima frazione, chiusa 15-7, grazie ad una difesa incredibile e a qualche errore ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : la Russia è in semifinale! Il Montenegro alimenta il sogno qualificazione : Arrivano i primi verdetti negli Europei di Pallamano femminile 2018, con la Russia che conquista la qualificazione alle semifinali, sconfiggendo 32-21 la Danimarca nella quarta giornata della seconda fase, quella del Main Round. Una sfida sostanzialmente senza storia quella di Nantes, dove le ragazze allenate da Yevgeni Trefilov si sono subito portate in vantaggio, chiudendo la frazione iniziale sul 14-9. Nella ripresa la Russia ha mostrato una ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Russia e Olanda vincono - la Francia pareggia : Dopo il rinvio delle partite di ieri a causa delle manifestazioni del Movimento dei gilet gialli in Francia, sono ripresi quest’oggi gli Europei di Pallamano femminile, con le gare valide per i gruppi I e II del Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. GRUPPO I: soffre oltremodo la Francia padrona di casa, che dopo il primo tempo si ritrova in svantaggio 14-11 contro la Svezia di Isabelle Gullden, ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen sola al comando - pari tra Oderzo e Salerno : Nove giornate. Questo è quanto abbiamo dovuto aspettare per avere una sola squadra al comando della Serie A di Pallamano femminile, con il Brixen che è riuscito a sconfiggere 26-21 il Leno in trasferta grazie alle 6 reti di Giada Babbo, approfittando del pirotecnico 18-18 tra Oderzo e Jomi Salerno, con le campane che restano a -1 dalla vetta. Vittoria sofferta anche per la Venplast Dossobuono, che con i 9 gol di Eleonora Costa piega 28-26 la ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Norvegia straripante - due punti per la Germania : Si è aperta quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano femminile 2018, che a Nancy ha visto disputarsi le prime gare del Gruppo II, il quale assegnerà posti per le semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. Iniziamo dal largo successo della Norvegia, che ha finalmente ritrovato la miglior condizione, e ha sconfitto 38-25 l’Ungheria, al termine di una gara sostanzialmente a senso unico ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : la Francia apre col botto la seconda fase - vince anche il Montenegro : Si è aperta quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano femminile, con le prime gare del Gruppo I del Main Round, quello che assegnerà i posti per le semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata. Iniziamo dal rotondo successo della Francia padrona di casa, che riscatta un avvio non troppo entusiasmante, sconfiggendo 29-23 la Danimarca, costruendo il vantaggio nella prima frazione, chiusa 17-11, ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : si chiude la prima fase a giorni - Olanda a punteggio pieno : Si chiude la prima fase degli Europei di Pallamano femminile, che ha sancito l’eliminazione di quattro formazioni, ma anche l’avanzamento delle dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche dei gruppi C e D. GRUPPO C: tre su tre per l’Olanda, forse la squadra più convincente vista fino ad ora, che elimina la Croazia, sconfiggendola 34-23, grazie alle 8 reti della ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : nessuna squadra a punteggio pieno - eliminate Polonia e Slovenia : Si chiude la prima fase nei gironi A e B degli Europei di Pallamano femminile 2018, che ha decretato i nomi delle prime ammesse al Main Round, ma anche quelli delle formazioni già eliminate. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. GIRONE A: si ferma la straripante Danimarca, che cede alla Serbia per 30-25, perdendo così la vetta del raggruppamento, a vantaggio proprio delle slave,trascinate da una Andrea Lekic ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Eliza Buceschi trascina la Romania - vince la Norvegia : Quarta giornata di gare negli Europei di Pallamano femminile, dove si sono svolte le sfide valide per la seconda giornata dei gruppi C e D. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata e le classifiche aggiornate. GRUPPO C: nel pomeriggio arriva la vittoria dell’Ungheria, che piega 24-18 la Croazia fanalino di coda, ma che può ancora sperare nel passaggio del turno, in virtù del rocambolesco successo dell’Olanda ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : torna al successo la Francia - vittoria rotonda per la Danimarca : E’ iniziata oggi la seconda giornata della fase a gironi, nell’ambito degli Europei di Pallamano 2018, che ha visto disputarsi le gare dei gironi A e B. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati e le classifiche dopo le partite odierne. GIRONE A: secondo successo per la Danimarca che travolge 28-21 la Polonia al termine di una prestazione molto convincente, mentre la Svezia passa sul filo di lana contro la Serbia ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno e Brixen in fuga - Oderzo regge il passo : Ottava giornata di gare senza sorprese nella Serie A di Pallamano femminile, con le big che si confermano al comando della classifica, a partire dalla Jomi Salerno, campione in carica, e capace di piegare 25-17 la Venplast Dossobuono grazie alle 9 reti di Suleiky Gomez. Vince e resta in vetta anche il Brixen, che si impone 33-17 sul Flavioni Civitavecchia, con la Mechanic System Oderzo che resta a -1, superando 29-23 il Cassano Magnago al Pala ...