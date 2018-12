Pagelle Torino-Juventus | 0-1 | | Fantacalcio | i voti della partita | Serie A 16giornata

Torino-Juventus 0-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : TORINO JUVENTUS Pagelle – Torino-Juventus , match valido per la 16ª giornata di Serie A, se lo sono aggiudicati i bianconeri grazie alla rete su calcio di rigore segnata da Cristiano Ronaldo. Una vittoria tirata per gli uomini di Massimiliano Allegri contro dei grandi granata che cadono solo a causa di un pesante errore da parte […] L'articolo Torino-Juventus 0-1: Pagelle , Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Milan-Torino 0-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : MILAN TORINO Pagelle - È terminato da pochi minuti il posticipo della 15^ giornata di Serie A tra Milan e Torino. Una partita che sì è conclusa senza vincitori e a reti inviolate. Squadre che dunque tornano a casa con un solo punto è che muovono poco le rispettive classifiche. Meglio gli uomini di Walter Mazzarri […] L'articolo Milan-Torino 0-0: Pagelle , Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Milan-Torino : Pagelle - Highlights e tabellino del match : MILAN TORINO Pagelle - Tutto pronto per il calcio d’inizio del posticipo della 15^ giornata di Serie A tra Milan e Torino. match che si annuncia entusiasmante: rossoneri chiamati alla vittoria obbligata per tenere vivo il sogno quarto posto con accesso diretto alla prossima Champions League. Torino a caccia di conferme dopo una prima parte di […] L'articolo Milan-Torino : Pagelle , Highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Torino-Sudtirol 2-0 : Pagelle e tabellino : Torino-Sudtirol , Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle , tabellino e sintesi.

Pagelle Torino-Genoa 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle Torino-Genoa – Importante vittoria interna del Torino che, allo stadio Grande Torino, batte il Genoa per 2-1. Qualche difficoltà di troppo per gli uomini di Mazzarri, al rientro dopo il malore della scorsa settimana, considerando che i liguri giocano praticamente tre quarti di partita con l’uomo in meno. La prima svolta della gara, infatti, è […] L'articolo Pagelle Torino-Genoa 2-1: highlights e tabellino del match ...