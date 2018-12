Oroscopo oggi Paolo Fox | le previsioni del giorno 16 dicembre

lanostratv

: COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri se sei il 'Segno del Giorno' e cosa Branko prevede per te! Ecco l'oroscopo di og… - ilmessaggeroit : COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri se sei il 'Segno del Giorno' e cosa Branko prevede per te! Ecco l'oroscopo di og… - Gazzettino : COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri se sei il 'Segno del Giorno' e cosa Branko prevede per te! Ecco l'oroscopo di og… - CorriereAdriati : COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri se sei il 'Segno del Giorno' e cosa Branko prevede per te! Ecco l'oroscopo di og… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)Fox del: ledi, domenica 162018 Non mancherà neanchel’appuntamento con ledell’diFox per tutta la settimana, con la classifica dei 12 segni zodiacali, che il re delle stelle di Rai2 svelerà, come da tradizione, più tardi in quel di Mezzoin Famiglia con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. E, in attesa di sapere come sarà la situazione degli astri della settimana entrante, scopriamo alcune indicazioni sull’di, domenica 16, le cuiFox le ha pubblicato sull’ultimo numero di DiPiùTv. Nella giornata di, 162018, se una persona prova a mettere in discussione ciò che la Bilancia dice nella vita di coppia, si possono rischiare delle collisioni, dunque attenzione con le parole, secondo Fox. Nuove attrazioni in arrivo ...