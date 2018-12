Golf – Open day : oltre 700 presenze al Marco Simone Golf & Country Club - sede della futura Ryder Cup : Tantissimi bambini per la quinta tappa stagionale della Road to Rome 2022 nella futura sede della Ryder Cup che ha accolto il trofeo ufficiale. Gian Paolo Montali: “I lavori al percorso di gara procedono in linea con i tempi prefissati” oltre 700 i partecipanti all’Open Day della Federazione Italiana Golf al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio con il trofeo ufficiale della Ryder Cup accolto come ospite d’onore. Una ...

Università : seimila studenti a Open day Milano-Bicocca : Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Circa seimila studenti delle scuole superiori hanno partecipato stamattina all’Open Day dell’Università di Milano-Bicocca. Anche quest’anno l’appuntamento con la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale ha registrato numeri in crescita: 20% di presenze in p

Seimila studenti all’Open day dell’Università di Milano-Bicocca : Circa Seimila studenti delle scuole superiori hanno affollato stamattina gli edifici U6 e U7 in piazza dell’Ateneo Nuovo per partecipare all’Open Day dell’Università di Milano-Bicocca. Anche quest’anno l’appuntamento con la presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale ha registrato numeri in crescita: 20 per cento di presenze in più rispetto ai cinquemila che si sono prenotati online sul sito dell’Università. Gli studenti si sono divisi ...

Istituto "Carlo Volontè" di Luino : tutti pronti per l'Open Day : ... sugli apprendimenti, sulla preparazione fornita dalla scuola alle richieste culturali e professionali del territorio e del mondo del lavoro internazionale. l'Open Day presso la sede di via Cervinia ,...

Alla Scuola internazionale di Cremona Open day per aspiranti liutai : Cremona, 13 dic. (Labitalia) - Avvicinare i giovanissimi a un antico mestiere che ha fatto della c[...]

Matera Capitale Europea della Cultura : Open day in Basilicata : “Open Day in Basilicata alla vigilia dell’imminente ingresso del 2019 che coronerà Matera Capitale Europea della Cultura. Domani illustreremo il Patrimonio Ambientale Escursionistico della Basilicata ad un pubblico giovane e la figura professionale di Guida Ambientale Escursionistica. La Lucania, nel 2019, farà del turismo di qualità uno dei suoi asset di sviluppo principale. L’Open Day sarà rivolto a quel pubblico giovanile ma anche non ...

Golf – Road to Rome 2022 : il 16 dicembre Open day al Marco Simone Golf&Country Club : Domenica il circolo che ospiterà la Ryder Cup 2022 aprirà le porte per una giornata di prova gratuita del Golf e accoglierà il trofeo ufficiale. In programma anche una Pro Am e un Percorso Salute con check-up medici Alla scoperta del Golf nella futura casa della Ryder Cup 2022. Il 16 dicembre con l’open Day della Federazione Italiana Golf il Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio aprirà le porte dalle ore 10 alle ore ...

Open day al Liceo Artistico : strumentazioni all'avanguardia al servizio dei giovani talenti - foto - : ... tutto ciò a ribadire la volontà di crescere giovani talenti che partono dal nostro territorio per divenire cittadini del mondo. A tal proposito, a fine aprile, alcuni ragazzi si recheranno a Praga ...

Mazzini - tornano gli Open day per i futuri studenti : ... che li accompagneranno nelle aule, tutte dotate di lavagne interattive, in biblioteca e in palestra, nelle aule speciali per l'informatica, la musica, la scienza e l'arte . Potranno inoltre ...

Red Hat Open Source Day 2018 - l'Open source si fa coi partner : Red Hat oggi è pronta per entrare nella terza era di Kubernetes che traguarda non più applicazioni datate su più cloud, ma nuove e automatizzate, in un mondo cloud ibrido, passando da infrastrutture ...

La Sala Ibrida si prepara per l'Open day del 21 dicembre : ... la presentazione del progetto per il completamento di piazza Mazzini e ampio spazio dedicato agli appuntamenti culturali con le mostre e gli spettacoli in programma in città. Nelle pagine dedicate ...

Alassio - l'Istituto Don Bosco organizza un Open day per sabato 15 dicembre : Una festa aperta a tutti. Ecco l'open Day di sabato 15 dicembre all'Istituto don Bosco di Alassio. A partire dalle 16.30 le famiglie potranno diventare protagoniste di un vero e proprio "tour" all'...

Istituto IIS Giordano Bruno di Perugia è tempo di Open Day : E poi i tecnici, con le loro peculiarità: chimica materiali e biotecnologie, un indirizzo all'avanguardia che può contare su laboratori attrezzati di fisica-chimica-microbiologia in cui la scienza ...

Terrepadane macchine - al via l'Open day : Per questo - conclude Crotti- siamo molto preoccupati per i ventilati tagli prospettati dalla Ue, perché significherebbe ridimensionare un comparto fondamentale per tutta l'economia e che non a caso ...