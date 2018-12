Nuovi concept su Windows Core OS | il sistema operativo di Andromeda e Centaurus

surface-phone

: RT @ExoticsOnCrack: In ogni sfaccettatura di questo diamante, una sfaccettatura diversa degli EXO, che ritornano ogni volta con nuovi stili… - Belleintoy2 : RT @ExoticsOnCrack: In ogni sfaccettatura di questo diamante, una sfaccettatura diversa degli EXO, che ritornano ogni volta con nuovi stili… - ExoticsOnCrack : In ogni sfaccettatura di questo diamante, una sfaccettatura diversa degli EXO, che ritornano ogni volta con nuovi s… -

(Di domenica 16 dicembre 2018)OS, il cui sviluppo è stato rivelato dalla stessa Microsoft seppur non proprio esplicitamente, rappresenta l’innovazione dicome lo conosciamo oggi.OS, infatti, promette di rivoluzionare le funzioni e l’intera interfaccia grafica dell’OS con CShell in grado di rendere la UI adattiva in base al dispositivo in uso e il Fluent Design System per dare un tocco estetico di modernità ed eleganza davvero spettacolare. Le indiscrezioni concordano tutte sul fatto che questo sarà il software definitivo del Surface, del Surface Hub 2 (già in parte confermato) e del Surface, escludendo altri prodotti i cui dettagli sono al momento sconosciuti. Siccome non abbiamo ancora delle immagini ufficiali diOS all’azione, due designer, Harry Dohyun Kim e Michael West, hanno pensato bene di realizzare una raccolta di ...