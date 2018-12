Nuove assunzioni e possibilità di stage in Granarolo | ecco come candidarsi

Ponte Morandi - in arrivo 300 Nuove assunzioni. Toti : “Passo avanti per Genova” : Oggi la firma sul decreto che consente di assumere nuovo personale per Comune e Regione che servirà a far fronte alle necessità conseguenti all’evento del crollo del Ponte . "Più vigili, più operatori per la pulizia e più tecnici" spiega il governatore.Continua a leggere

La ministra Grillo : “Via il superticket entro la primavera e Nuove assunzioni” : «Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri». Per i 40 anni del nostro servizio sanitario nazionale il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia novità, ...

Sanità - arriva il piano per le liste di attesa e un fondo per i cup online. Ma senza Nuove assunzioni le code restano : Dopo un vuoto di quasi dieci anni, è stato consegnato alle regioni il nuovo piano nazionale per il contenimento delle liste di attesa (l’ultimo, del 2010, era scaduto nel 2012). Sarà valido fino al 2020 e conferma il diritto dei cittadini, fino ad ora ignorato dalle asl, di ricorrere all’intramoenia a carico dell’azienda, quando la prestazione medica non può essere erogata entro i tempi stabiliti. Il paziente dovrà pagare soltanto il ticket, ...

Civ Inps - Nuove assunzioni per ricambio generazionale : Roma, 5 dic. (Labitalia) - "Il Civ ha più volte segnalato la necessità di invertire la tendenza [...]

Manovra - ok a incremento tempo pieno alle elementari : 2 mila Nuove assunzioni : Dalla Commissione bilancio, che sta esaminando gli emendamenti alla Legge di bilancio 2019, arriva il semaforo verde all’incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto proprio da un emendamento presentato alla Manovra. In termini pratici, oltre che un aumento delle ore trascorse a scuola, questa decisione varrà 2 mila nuove assunzioni di personale. Per assicurare l’allungamento di orario è autorizzato infatti un aumento di ...

Ikea - 11.000 Nuove assunzioni : come candidarsi e le posizioni aperte : La nota multinazionale svedese leader nel settore dell’arredamento low cost è alla ricerca di nuovo personale. Le offerte di lavoro riguardano anche tirocini e stage, oltre ad essere rivolte a diverse figure professionali. Vediamole nel dettaglio insieme al modo per candidarsi alle diverse inserzioni.Continua a leggere

Canon pronta a Nuove assunzioni : le posizioni aperte in Italia e nel resto d'Europa : Grazie al sistema EOS Canon si impone nel mondo della fotografia , diventando un marchio di prestigio e facilmente riconoscibile. Al momento l'azienda conta circa 198.000 dipendenti. Passiamo ora ...

Scuola - tempo pieno per tutti? Autorizzate 2.000 Nuove assunzioni : La scorsa settimana dalla Commissione Cultura alla Camera è giunta l’autorizzazione ad assumere altri 2.000 maestri alle primarie per estendere il tempo pieno. Sarà il Miur a indicare dove e come inserire i nuovi docenti. Di Maio lo ritiene un traguardo importante e anticipa che il 30 percento dei posti disponibili sarà destinato alla mobilità. tempo pieno per tutta l’Italia La Scuola a tempo pieno dovrà essere per tutti, anche al Sud. Il ...

Nuove assunzioni in Telecom Italia : le posizioni aperte e le modalità di candidatura : Telecom, il colosso Italiano delle Telecomunicazioni, è alla ricerca di professionisti e neolaureati da inserire presso varie sedi sul territorio nazionale. Diverse le opportunità di inquadramento contrattuale, dallo stage al tempo indeterminato. Di seguito le posizioni ricercate attualmente ed il processo di recruiting.Continua a leggere

Bip : mille Nuove assunzioni nella consulenza strategica nel 2019 : Bip - Business Integration Partner, multinazionale di management consulting e consulenza strategica, accelera il suo percorso di crescita con nuovi importanti traguardi, ultimo dei quali il ...

Assunzioni Italo Treno - le Nuove posizioni aperte dalla compagnia ferroviaria : Italo Treno è un'azienda che nel biennio 2017-2018 ha già assunto oltre 160 persone e che risulta sempre alla ricerca di personale specializzato da inserire al proprio interno. Anche in questo mese di ...

Melegatti - riapre lo stabilimento : 35 operai a tempo indeterminato e Nuove assunzioni : Melegatti continuerà la sua attività lavorativa in Italia. Il famoso pandoro veronese che ha alle spalle 124 anni di storia continuerà ad essere prodotto. Nella giornata di oggi, lunedì 19 novembre, sono infatti terminati tutti i procedimenti di cessazione dell'azienda da parte della curatela del Tribunale di Verona. Sono già stati delineati tutti i ruoli e domani avverrà la riapertura. I nuovi proprietari A salvare Melegatti da una brutta fine ...

Melegatti riapre lo stabilimento : 35 operai a tempo indeterminato - in arrivo Nuove assunzioni : Sono terminate lunedì 19 le operazioni di cessione della Melegatti da parte della curatela del Tribunale di Verona. Il pandoro veronese, con 124 anni di storia, è di proprietà della famiglia di Roberto Spezzapria, l'imprenditore veneto che con il figlio Giacomo ha rivitalizzato lo storico marchio dolciario italiano che rischiava di scomparire definitivamente. Nel frattempo la società «Sominor srl» si è trasformata in «Melegatti 1894 Spa» e sono ...

Personale ATA - si chiedono Nuove assunzioni e aumento stipendi : Anief chiede di procedere a nuove assunzioni per il Personale ATA, all’inquadramento di nuovi profili e a retribuzioni adeguate. Un Personale ATA che secondo Anief appare ‘dimenticato’ sempre di più nonostante il numero consistente di amministrativi, tecnici e ausiliari delle scuole. Di seguito le richieste che fa Anief con la legge di Bilancio per i ‘circa 250 mila lavoratori che non insegnano, ma che svolgono ogni ...