Nuoto – Mondiali vasca corta | “un po’ di culo ci vuole sempre” | Federica Pellegrini e

Mondiali di Nuoto - Federica Pellegrini conquista il bronzo : è la sua cinquantesima medaglia : Federica Pellegrini vince la cinquantesima medaglia della sua carriera. I Mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne: azzurre quarte in acqua ...

Federica Pellegrini vince la 50esima medaglia della carriera ai mondiali di Nuoto : I mondiali di nuoto in vasca corta si concludono per l'Italia con il bronzo della 4x100 mista donne: azzurre quarte in acqua dopo un grande recupero di Federica Pellegrini nella frazione a stile libero e poi salite di un posto per la squalifica dell'Australia.Per la Pellegrini quella di oggi è la 50/a medaglia internazionale della carriera. Le altre azzurre sul podio, dietro a Usa (oro) e Cina (argento) sono Margherita Panziera, Martina ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou, sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un po’ di ...

Mondiali Nuoto vasca corta - Paltrinieri d'argento e 4x100 mista di bronzo : HANGZHOU - Secondo posto per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L'azzurro, dopo una gara condotta sempre in testa, è stato recuperato e sorpassato nell'ultima vasca dall'ucraino Romanchuk che ...

Nuoto - Mondiali vasca corta : super Federica Pellegrini - staffetta di bronzo : Con un finale strepitoso Federica Pellegrini trascina la 4x100 mista donne alla medaglia di bronzo.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE. Greg e lo smalto ritrovato : un argento di valore! Pellegrini infinita : ancora sul podio iridato : GregORIO PALTRINIERI 8.5: E’ un argento che vale tantissimo, anche e soprattutto per la rabbia mostrata alla fine da Gregorio Paltrinieri. Coraggioso, determinato, consapevole delle sue possibilità, Paltrinieri spariglia le carte di una gara che Romanchuk aveva immaginato e disegnato in modo differente. Va vicino al colpaccio, ai 1000 metri ci crede fortemente perchè Romanchuk staziona a circa due secondi di distacco, poi gli manca ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri un ARGENTO di qualità - 4×100 mista femminile di BRONZO : E’ andata in archivio quest’oggi la quattordicesima edizione dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, in svolgimento al Tennis Centre – Mini Lotus di Hangzhou (Cina). Ultima giornata di finali che ha riservato tante emozioni ed in cui l’Italia si è portata a casa due medaglie: l’ARGENTO di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e il BRONZO della 4×100 mista femminile. 4×50 stile libero donne Pronti ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - l’Italia sorride nella staffetta 4×100 mista femminile! Australia eliminata - azzurre di bronzo a Hangzhou : azzurre spettacolari nella staffetta 4×100 misti femminile: la tenacia dell’Italia premia le nostre atlete. Australia eliminata ed Italia sul podio! Splendido bronzo per Federica Pellegrini e compagne E’ stata la staffetta femminile 4×100 misti a chiudere definitivamente i giochi dei Mondiali di Nuoto 2018 di Hangzhou. In vasca la formazione azzurra, partita dalla corsia numero 6. Margherita Panziera ha chiuso la sua ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - doppietta statunitense nei 100 farfalla : Ilaria Bianchi ai piedi del podio : Ilaria Bianchi ai piedi del podio nei 100 metri farfalla ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018: doppietta statunitense, oro a Dahlia Dopo la medaglia d’argento di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero dei Mondiali di Nuoto in vasca corta, è arrivato il turno delle due finaliste azzurre dei 100 metri farfalla: Ilaria Bianchi ed Elena di Liddo hanno lottato per un buon risultato ad Hangzhou, senza però riuscire a raggiungere il ...

Mondiali Nuoto vasca corta 1500 stile libero - Gregorio Paltrinieri sconfitto alle ultime bracciate : HANGZHOU - Secondo posto per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L'azzurro, dopo una gara condotta sempre in testa, è stato recuperato e sorpassato nell'ultima vasca dall'ucraino Romanchuk che ...

Nuoto - mondiali in vasca corta : Paltrinieri d'argento nei 1500 - battuto solo allo sprint da Romanchuk : Fino ai 1000 metri Paltrinieri ha viaggiato sotto il suo record del mondo e con oltre un secondo e mezzo su Romanchuk, poi è arrivata la classica crisi dei due terzi di gara: Greg è salito sopra i ...

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Paltrinieri solo argento - perde l’oro per un soffio : La sesta ed ultima giornata dedicata alle finali dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou ha un esito agrodolce per il campione azzurro, Gregorio Paltrinieri: dopo aver condotto a lungo la prova dei 1500 metri stile libero, si arrende nel finale all'ucraino Mykhailo Romanchuk (14’09?14). argento per l'italiano (14’09?87)Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2018 : Gregorio Paltrinieri lotta come un leone ed è argento nei 1500 sl. Romanchuk lo beffa nell’ultima vasca : Che finale! 1500 stile libero di grande tensione quelli vissuti nella vasca corta di Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto. C’era attesa per i colori azzurri e per Gregorio Paltrinieri e il suo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk. L’azzurro andava a caccia di una rivincita dopo aver subito delle sconfitte nel “suo regno” dal classe ’96 dell’Est. Ebbene, abbiamo assistito ad una gara ...