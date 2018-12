Nuoto – Mondiali vasca corta | Paltrinieri beffato sul finale | Romanchuk campione del

Mondiali Nuoto - 4x100 mista : azzurre in finale : Una notizia positiva e una negativa per l'Italia, nella sesta e ultima giornata dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou, Cina,: bene il fronte femminile, con Margerita Panziera, Martina Carraro, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Matteo Restivo fuori dalla finale dei 200 dorso : la delusione dell’azzurro : Tutto il dispiacere di Matteo Restivo dopo l’eliminazione dai 200 dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Hangzhou Niente da fare per Matteo Restivo nelle batterie dei 200 dorso disputate nella notte italiana ai Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou. L’azzurro non è riuscito a staccare il pass per la finalissima di questa mattina, masticando amaro. Il 23enne udinese ha chiuso all’undicesimo posto generale, col ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - la staffetta mista 4×100 femminile in finale : “abbiamo qualcosina da dare in più” : Le parole delle azzurre della staffetta femminile 4×100 mista dopo le batterie ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou I Mondiali di Nuoto in vasca corta stanno per volgere al termine: ultima giornata di gare oggi a Hangzhou e, dunque, ultime possibilità per l’Italia di conquistare ancora medaglie. Tra coloro ci disputeranno una finale ed andranno a caccia di un buon risultato c’è la staffetta femminile 4×100 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 16 dicembre. Paltrinieri sfida Romanchuk nei 1500 sl - Di Liddo per un sogno nei 100 farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-6 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : l’Italia si affida a Gregorio Paltrinieri e ad Elena Di Liddo nell’ultima giornata : E’ il grande giorno. Ultima giornata di finali ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia cercherà di conquistare altre medaglie dopo le cinque ottenute fino ad ora: 2 argenti e tre bronzi. Un bottino un po’ scarno che magari in questo day-6 potrà essere migliorato. Le attese sono tutte per lui: Gregorio Paltrinieri. Il campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero si cimenterà nella gara che ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Domani 16 dicembre sarà l’ultima giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si chiude questa rassegna iridata e i fari saranno Tutti puntati su Gregorio Paltrinieri che sarà nella finale dei 1500 stile libero per giocarsi le sue carte e provare a riportare l’iride in Italia. L’ucraino Mykhailo Romanchuk però è il favorito della vigilia. Il classe ’96 è stato impressionante nel corso delle batterie e non sarà ...

Nuoto – Mondiali in vasca corta : bene la 4×100 donne - il programma delle finali dell’ultima giornata : Nuoto – Mondiali in vasca corta, quest’oggi in vasca per l’ultima giornata di gare, l’Italia spera in una medaglia nella staffetta mista femminile Nuoto – Mondiali in vasca corta, oggi andrà in scena in Cina l’ultima giornata di gare, con tante finali molto interessanti da seguire. In mattinata intanto le ultime batterie hanno sancito il crollo della staffetta 4×100 mista maschile, fuori dalla finale di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 16 dicembre. 4×100 mista donne in finale! Che delusione la 4×100 mista maschile : eliminata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-6 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 16 dicembre. Le 4×100 miste azzurre a caccia della finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-6 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Mondiali Nuoto 2018 : quarti posti - record e sorprese : è un'Italia sempre competitiva : Zero medaglie ma tanti sorrisi nell'unica giornata di gare Mondiali in cui nessun azzurro riesce a salire sul podio. Discorso a parte lo merita Fabio Scozzoli , la delusione più cocente. Il 30enne ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : si punta sulle staffette 4×100 miste nell’ultima giornata : Siamo alla vigilia dell’ultima giornata di gare ad Hangzhou (Cina) per questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Ultimi fuochi d’artificio in piscina dunque e le batterie in programma saranno interessanti, in casa Italia, soprattutto per quanto sapranno fare le staffette 4×100 miste maschile e femminile. In attesa, infatti, delle finali nelle quali Gregorio Paltrinieri ed Elena Di Liddo cercheranno di rimpinguare il bottino ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Ilaria Cusinato e Martina Carraro - le donne dei record in Cina : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) stanno per chiudere i battenti e la giornata odierna per l’Italia è stata un po’ quella dei rimpianti. I quarti posti della 4×50 mista uomini e di Martina Carraro nei 100 rana amareggiano perché aumentare il computo di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) era possibile. Il Bel Paese rischia seriamente di non vincere neanche un oro in questa rassegna iridata, cosa che non ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018. Le parole degli azzurri : la gioia per i record di Cusinato - Carraro - Pellegrini e compagne : Non arrivano medaglie per l’Italia nella penultima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina) ma questo sabato può ritenersi positivo visto che sono stati siglati ben cinque primati nazionali. La soddisfazione degli azzurri impegnati è evidente come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della FederNuoto. ILARIA Cusinato realizza il record italiano dei 200 misti dove ...