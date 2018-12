Niger | le medaglie di sabbia del Paese più adolescente del mondo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 dicembre 2018) La seconda medaglia storica ai giochi olimpici di Rio del 2016 è d’argento. In continuità con la lotta tradizionaleina il giovane Alfaga Abdoulrazak è arrivato in finale nella specialità di taekwondo. Si è guadagnato l’argento e meritatamente gli onori di casa. È diventato da allora un modello per i giovaniini, abituati a vedere il proprioin fondo alle altre classifiche. Per esempio l’indice sullo sviluppo umano che ci conferma in un discutibile ultimo posto nella lista dei Paesi esaminati. C’è invece un primato di cui andiamo fieri e che portiamo con dignità. Con un’età media di 15,4 anni siamo il più giovanedel. A titolo di illustrazione potremmo ricordare che in Italia, uno dei Paesi più vecchi, la media di età è di circa 45,5 anni. I nostri, qui, sono anni spuntati da poco, da quindicenni appunto. Anni verificabili sulle strade, nelle campagne e ...