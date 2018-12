NBA | Gallinari & Belinelli | 45 punti in coppia ma due sconfitte per Clippers e Spurs

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA : Belinelli batte Gallinari : ANSA, - SAN ANTONIO, 14 DIC - Con 27 punti all'attivo LaMarcus Aldridge è stato il protagonista del successo di San Antonio su Los Angeles, 125-87,. Per gli Spurs è la quarta vittoria consecutiva, la ...

Basket - NBA : Belinelli vince il derby italiano con Gallinari - un mostruoso Harden prevale su LeBron : I Clippers di Danilo Gallinari vengono travolti dagli Spurs di Marco Belinelli, 87-125, nel derby tricolore in Nba . Positive le prestazioni dei due italiani. Mostruosa partita di James Harden che ...

NBA - la sfida Belinelli-Gallinari premia gli Spurs : 4vittoria in fila - Clippers a -42 : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 125-87 Gregg Popovich l'aveva detto: "Ci vuole pazienza, piano piano le cose stanno migliorando". Ora anche i risultati lo confermano, con i texani che centrando il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA : Toronto asfalta i Clippers di Gallinari - Belinelli esulta con gli Spurs : Nella notte Nba , Toronto continua a vincere: battuti i Los Angeles Clippers 123-99 nonostante l'assenza della stella Kawhi Leonard. L'azzurro Danilo Gallinari finisce in doppia cifra, 11 punti, ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (Belinelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

Risultati NBA : Rockets e Spurs si risollevano - frenata per Gallinari ed i Clippers : Risultati NBA, solo tre le gare giocate nella notte americana con il nostro Danilo Gallinari impegnato contro i Raptors Risultati NBA, tre le gare giocate nella notte. I Clippers di Danilo Gallinari sono caduti nettamente sotto i colpi dei Raptors pur privi di Leonard. Una gara senza storia, con un finale netto in favore dei canadesi, 99-123. Solo 11 punti per il Gallo un po’ sottotono dopo le recenti ottime prestazioni. Per quanto ...

Basket - NBA : Golden State ha ripreso a correre - bene i Clippers di Gallinari : NEW YORK - I Warriors sono tornati. I campioni in carica della Nba hanno ripreso a macinare risultati e spettacolo, e risalgono in classifica nella Western Conference, mettendosi alle spalle della ...

NBA - i Clippers superano i Suns all'overtime - 25 punti di Gallinari : I Los Angeles Clippers, 17-9, faticano più del previsto ma riescono a domare dopo un tempo supplementare i Phoenix Suns, 4-23, per 123-119. Per i californiani sugli scudi Tobias Harris, 33 punti e 8 ...

NBA : super Gallinari guida alla vittoria i Clippers - LeBron si aggiudica l'ultimo ballo contro Wade : Una grande prestazione di Danilo Gallinari , 25 punti, porta i Clippers a superare Phoenix 123-119 dopo il supplementare. I Lakers, guidati da Kuzma e James, battono 108-105 Miami, nonostante un buon ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Dicembre) : supplementare felice per Gallinari - vincono Golden State - OKC e Boston. James batte Wade : Undici partite nella notte NBA. Terza vittoria consecutiva per i Golden State Warriors, che superano 116-108 i Minnesota Timberwolves. Dopo oltre un mese si sono rivisti in campo tutti insieme i Fab Four, visto che è rientrato ufficialmente Draymond Green, che ha messo a referto 7 punti, 7 assist e 10 rimbalzi in 29 minuti di gioco. Il migliore per i campioni in carica è stato Steph Curry, che ha messo a referto 38 punti con 7/14 da tre punti, ...